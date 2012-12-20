Вступление в Таможенный союз принесет только краткосрочную пользу – вице-президент ЕБА

Вступление Украины в Таможенный союз может иметь лишь краткосрочную пользу, которая выражается, преимущественно, в цене на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил вице-президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала во время пресс-конференции в Киеве.

«Польза Таможенного союза – только краткосрочная, в цене на газ. Долгосрочных позитивных движений не будет», - сказал Т.Фиала.

При этом он обратил внимание, что интеграция в ЕС - это безоговорочно позитивный шаг. «Рынок ЕС в 8 раз больше. Обратите также внимание на опыт стран Центральной Европы, которые, интегрировавшись в ЕС, растут быстрее той же России, хотя они не имеют того сырьевого ресурса, который есть у РФ», - сказал Т.Фиала.

При этом он добавил, что интеграция в ЕС вызовет значительный рост инвестиций, которые будут направлены на создание новых производств, привнесение в страну новых технологий, ноу-хау, а не на покупку старых активов. «Присоединение к зоне свободной торговли с ЕС даст всплеск инвестиций в Украину. Не надо пугать, что Украине нечего делать на европейском рынке, поскольку наш продукт неконкурентоспособен. Посмотрите на Польшу или Чехию», - обратил внимание эксперт, заявив, что, несмотря на длительную ориентацию этих стран на постсоветский рынок, вхождение в ЕС обусловило проход инвестиций и модернизацию государств.

Как сообщал УНИАН, в конце июля премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина хочет работать с Таможенным союзом РФ, Беларуси и Казахстана и внимательно изучает последние предложения России по этому вопросу. В сентябре Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина ищет приемлемые пути интеграции в Таможенный союз.

Вместе с тем, 20 декабря во время пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил, что речь о присоединении Украины к Таможенному союзу пока не идет, но первое, что она получит от участия в этом объединении, - отмена пошлин на поставки нефти и газа из России, а в совокупности улучшение условий торговли для Украины в случае вступления в ТС составит 9 млрд долларов.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация – неправительственная организация, объединяющая 950 европейских, международных и отечественных компаний, работающих в Украине. Ассоциация была создана в 1999 году по инициативе Европейской комиссии.

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