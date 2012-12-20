Янукович отменил визит в Москву «в интересах Украины» - глава комитета Европарламента

Председатель Комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок считает, что Президент Украины Виктор Янукович отменил свой визит в Москву 18 декабря «в интересах Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Э.Брок высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я видел, что Президент Украины не поехал в Москву, и я считаю, что он это сделал в интересах Украины”, - сказал Э.Брок.

В то же время он отметил, что для подписания соглашения о вступлении Украины в Таможенный союз есть юридические препятствия.

“Есть четкая позиция европейских институтов, Европарламента и Еврокомиссии — Украина не может одновременно подписывать соглашения с Таможенным союзом и Европейским союзом и иметь зоны свободной торговли с обоими одновременно. Это противоречит друг другу”, - сказал Э.Брок.

Председатель комитета ЕП также добавил, что для Украины настало время сделать выбор. При этом, по словам Э.Брока, Украина должна иметь хорошие экономические и политические отношения с Россией.

Он заметил, что на встречах с представителями российских властей и политиками неоднократно подчеркивал, что энергетический вопрос не может использоваться в качестве политического инструмента, и это является позицией всей Европы.

Как сообщал УНИАН, запланированный на 18 декабря рабочий визит В.Януковича в Российскую Федерацию был перенесен.

Пресс-служба Президента Украины напомнила, что темами встречи Президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности – выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

«Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита», – отметили в пресс-службе.