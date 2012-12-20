Анонс на 21 декабря

* Пресс-конференция "Укрзализныци".

* Пресс-конференция на тему: "Регистрация недвижимости-2013: как будет выглядеть процедура с 1 января?". Участники: председатель Союза специалистов по недвижимости Александр Рубанов; частный нотариус Александр Быченко; партнер ПГ "Павленко и Побережнюк" Лариса Побережнюк; управляющий партнер ЮК ОЛ & РУСТ Роман Хрустенко; представитель Бюро технической инвентаризации.

* Состоится заседание Правления Украинского союза промышленников и предпринимателей, на котором будут подведены итоги работы организации за 2012 год. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, президент ГП «Антонов» Дмитрий Кива, президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Леонид Костюченко, ген.директор ООО «Побужский ферроникелевый комбинат» Дмитрий Бурцев и другие представителей органов государственной власти, ассоциаций, компаний, экспертов.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров ознакомится с ходом производства самолета АН-70 на Государственном предприятии «Антонов».

* Состоится открытие первого в Украине и Европе IC SMART HOUSE LIVE - «живой умный дом» в Киеве. Впервые в одном здании собраны новейшие разработки ведущих мировых производителей в области автоматизации жилых и общественных зданий. В проекте IC SMART HOUSE LIVE от компании Интелсити принимают участие ведущие в этой области немецкие компании. На открытии будут присутствовать главы представительств немецких компаний-партнеров: Berker, Hager, Mielle, Grohe, Geberit, Rehau, Vaillant, Hurmann, Siemens и VIP-гости.

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