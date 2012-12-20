ТОП-10 (20 декабря)

Валовый внешний долг Украины за январь-сентябрь увеличился на 5%

НБУ "сократил" число крупнейших банков Украины

Европейская Бизнес Ассоциация ухудшила Индекс инвестпривлекательности Украины

Польша, несмотря на скидку, будет платить за российский газ больше всех в ЕС

Украинский «Эрсте Банк» продан «Фидобанку» за 83 млн долл.

Аграрный фонд намерен продать зернотрейдерам 300 тыс. тонн пшеницы для экспорта

ФГИУ выбрал компанию Фирташа инвестором для Запорожского титано-магниевого комбината

ФГИУ пока не готовит «Турбоатом» к продаже

Минимальная пенсия в Украине с 1 января вырастет до 894 грн, зарплата – до 1147 грн

Первые аукционы 2013 года ФГИУ хочет провести по принципу снижения цены

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Валовый внешний долг Украины за январь-сентябрь увеличился на 5%

Валовый внешний долг Украины за январь-сентябрь увеличился на 5%, в т.ч. за III квартал - на 2,7%, до 132,446 млрд долл. Соответствующие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины.

Внешний долг органов государственного управления в январе-сентябре увеличился на 3,5% (в III квартале - на 12%) - до 26,784 млрд долл.

Внешний долг органов денежно-кредитного регулирования в январе-октябре сократился на 25% (в III квартале - на 10%) - до 5,617 млрд долл., банков - на 10% и 6%, соответственно, до 22,594 млрд долл.

Внешний долг других секторов экономики за январь-сентябрь увеличился на 13%, в т.ч. в III квартале — на 3%, до 68,535 млрд долл.

Прямые инвестиции (межфирменный долг) выросли с начала года на 1,796 млрд долл., в т.ч. в III квартале - на 8%, до 8,916 млрд долл.

Согласно информации Нацбанка, 73% валового внешнего долга номинированы в долларах США, 10,3% - в евро, 10,7% - в специальных правах заимствований, 2,6% - в российских рублях, 2% - в гривне.

Как сообщал УНИАН, во втором квартале 2012 года валовый внешний долг увеличился на 1,6%, или 2,071 млрд долл. - до 128,955 млрд долл., в I полугодии - вырос на 2,2%, или 2,719 млрд долл.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2011 году увеличился на 7,6% - до 126,236 млрд долл.

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НБУ "сократил" число крупнейших банков Украины

Национальный банк Украины (НБУ) на 2013 год повысил предельный уровень активов для банков, которые входят в I группу (крупнейшие банки) до более чем 20 млрд грн с 15 млрд грн. Это предусмотрено в Решении Комиссии по вопросам надзора и регулирования банков НБУ от 13 декабря 2012 года №974.

Для остальных групп предельный объем активов сохранен на уровне 2012 года: II группа (крупные банки) — более 5 млрд грн; III группа (средние банки) — более 3 млрд грн; IV группа (небольшие банки) — менее 3 млрд грн.

Таким образом, на время принятия документа, количество банков в I группе сократилось с 17 до 15. Из группы крупнейших в группу крупных банков, которая насчитывает 20 кредитно-финансовых учреждений, перешли “ОТП Банк” и Брокбизнесбанк.

В III группу, согласно документу, входят 25 банков, в IV группу — 116 банков.

С целью осуществления сравнительного анализа деятельности банков и распределения надзорных функций и обязанностей между центральным аппаратом и территориальными управлениями Нацбанк осуществляет распределение банков по объему активов.

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Европейская Бизнес Ассоциация ухудшила Индекс инвестпривлекательности Украины

Европейская Бизнес Ассоциация ухудшила Индекс инвестиционной привлекательности Украины по итогам четвертого 2012 года до 2,12 баллов из пяти возможных (наименьший показатель за последние 4 года).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители Ассоциации заявили в ходе презентации специализированного исследования по итогам опроса экспертов и топ-менеджеров, проведенного ЕБА при содействии компании InMind в декабре текущего года.

Как сказано в исследовании, настроения инвесторов в 4-м квартале 2012 года ухудшились. Порядка 118 топ-менеджеров компаний – участниц ЕБА оценили состояние украинского бизнес-климата как «стабильно неблагоприятный».

Авторы исследования обратили внимание, что индекс инвестиционной привлекательности вобрал в себя оценки пяти компонентов – общей оценки инвестиционного климата (1,7 баллов по пятибалльной шкале), динамики развития инвестиционного климата по итогам 3-го квартала (2,1 балл), ожидаемой динамики развития инвестиционного климата на ближайшие три месяца (2,3 балла), вероятности инвестирования в Украину со стороны новых участников (2,3 балла), оценки инвестиционного климата в конкретной отрасли в ближайшие три месяца (2,3 балла).

По мнению авторов исследования, в четвертом квартале бизнес несколько меньше ощутил давление со стороны фискальных органов, но весьма тревожно воспринял валютно-монетарную политику НБУ. При этом 76% опрошенных экспертов и представителей бизнеса вовсе не увидели позитивных изменений в инвестиционном климате.

Вместе с тем, исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, отметила, что в числе положительных достижений 2012 года эксперты ЕБА называют законодательное урегулирование вопроса переноса убытков прошлых лет, отмену декларации соответствия, введение нового Таможенного кодекса, урегулирование вопросов купли-продажи земель несельскохозяйственного назначения иностранным инвесторам, отказ от повышения тарифных ставок на ряд чувствительных товарных групп.

«Однако, проблемными остаются правоприменительная практика, введение технических регламентов. Представители фарминдустрии все также сталкиваются с проблемами лицензирования импорта и признания сертификатов соответствия GMP. Кроме того, неожиданно острой стала проблема принятия закона о языках, которая негативно отразилась на системе маркировки продукции», - подчеркнула А.Деревянко.

В свою очередь вице-президент ЕБА Томаш Фиала отметил, что, несмотря на вполне ожидаемый результат исследований, бизнес все-таки рассчитывает на конструктив со стороны властей после выборов. «Всегда фактор до выборов был связан с ростом популизма и выбросом негатива для бизнеса. Эти выборы – не исключение. И потому сегодняшние ожидания связаны с тем, что выборы закончились, и следующие выборы - более чем через 2 года. Значит, будет время сфокусироваться на практических шагах», - сказал Т.Фиала.

Как сообщал УНИАН, в третьем квартале 2012 года эксперта ЕБА оценили бизнес-климат Украины и условия ведения бизнеса на 2.14 баллов (из пяти возможных). Основные проблемы, которые повлияли на негативные оценки респондентов, - фискальное давление, коррупция, нестабильная политическая ситуация накануне выборов.

Отметим также, что, по мнению экспертов ЕБА, рост экономики Украины по итогам 2013 года вероятнее всего не превысит 2-2,5%, причем позитивные тенденции будут заметны только во втором полугодии 2013 года. Эксперты ЕБА ожидают рост в аграрном секторе на уровне 3% - за счет повышения урожайности примерно на 10% и внедрения новых технологий, а также роста промышленности на 3%.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация – неправительственная организация, объединяющая 950 европейских, международных и отечественных компаний, работающих в Украине. Ассоциация была создана в 1999 году по инициативе Европейской Комиссии.

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Польша, несмотря на скидку, будет платить за российский газ больше всех в ЕС

Крупнейшая восточноевропейская экономика и ближайший западный сосед Украины - Польша будет покупать российский газ, несмотря на полученную в ноябре более 15% скидку, дороже всех в объединяющем 27 государств Европейском союзе.

Об этом пишет в четверг Gazeta Wyborcza, по данным которой, государственная PGNIG будет закупать российское топливо у практически монопольного поставщика "Газпрома" за 460-490 долл. за тысячу кубометров.

Издание отметило, что до полученной в прошлом месяце скидки, которая, по данным министра госимущества Польши Николая Будзановского составила "чуть больше 15%", поляки покупали газпромовский газ за 575 долл. за тысячу кубометров.

GW (Gazeta Wyborcza) написала, что вчера представители "Газпрома" сообщили о намерении снизить среднюю годовую цену для своих потребителей в Западной Европы в 2013 году на более, чем 9% до 370 долл. за тысячу кубометров.

"Новая цена будет немного ниже, чем на немецких биржах, где сейчас тысяча кубометров стоит около 380 долл.", - отмечает газета.

Издание пишет, что "Газпром" вынужден снижать цены на свое топливо для своего ключевого экспортного рынка - стран Евросоюза - из-за обостряющейся конкуренции, снижающей его долю в поставках.

Аналитик польского Института Собеского Томаш Хмаль, которого цитирует издание, отмечает, что "Газпром" своей ценовой политикой продолжает "делить" государства Евросоюза.

Эксперт назвал лучшим способом борьбы с такой практикой развитие внутренней добычы и альтернативные поставки топлива из других стран - через обычные газопроводы и с помощью сооружаемого в Польше LNG-терминала.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе польский регулятор рынка энергии Urząd Regulacji Energetyki (URE) утвердил снижение цен на газ с 2013 года для населения в Польше на 10%, а для промышленности - на 2-4% благодаря полученной скидке на поставляемое в страну топливо из России.

Справка УНИАН. Польша, которая начала переговоры о снижении цен на российский газ осенью 2010 года, в начале текущего года подала в Арбитражный суд Стокгольма на "Газпром", который в ноябре все-таки согласился продавать полякам газ дешевле и вернуть разницу за проданный с апреля 2011 года по более высоким ценам.

Потребляющая около 14 млрд кубометров газа Польша, согласно подписанному до 2022 года контракту, будет ежегодно покупать у "Газпрома" более 10 млрд кубометров "голубого топлива".

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Украинский «Эрсте Банк» продан «Фидобанку» за 83 млн долл.

Erste Group и собственник «Фидобанка» (Киев) Александр Адарич заключили договор о продаже украинского «Эрсте Банка» (Киев) за 83 млн долл. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Эрсте Банка».

«20 декабря 2012 года Erste Group подписала договор с собственниками ПУАО «Фидобанк», группой компаний подконтрольных Александру Адаричу, о продаже своего украинского дочернего банка АО «Эрсте Банк». Стоимость сделки составила около 83 млн долл. США (63 млн евро). Данное решение было принято в связи с концентрацией бизнеса Erste Group на обслуживании клиентов в Центральной и Восточной Европе – странах-участницах Евросоюза», - говорится в сообщении.

Согласно предоставленной информации, «Эрсте Банк» в Украине остается частью Erste Group до закрытия сделки, запланированного в течении следующих 6 месяцев. На данном этапе «Эрсте Банк» будет работать под своим действующим брендом. Однако в будущем планируется изменение бренда и слияние бизнеса с «Фидобанком».

В свою очередь пресс-служба «Фидобанка» обнародовала комментарий А.Адарича, в котором он заявил: «Покупка «Эрсте Банка» является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется создать к 2017 году банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины».

При этом банкир отметил, что рост клиентской базы и активов будет обеспечен, в т.ч. и через приобретение банковских активов на рынке Украины. «Фидобанк» планирует развиваться как универсальный банк, включая направления розничного и корпоративного бизнеса.

Справка УНИАН. ОАО «Эрсте Банк» (Киев) зарегистрировано 25 января 2006 года.

Активы банка на 1 октября 2011 года составили 10,334 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 3,679 млрд грн, обязательства – 8,675 млрд грн, уставный капитал – 1,381 млрд грн, собственный капитал – 1,659 млрд грн.

«Эрсте Банк» в январе-сентябре 2012 года получил убыток 238,393 млн грн.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).

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Аграрный фонд намерен продать зернотрейдерам 300 тыс. тонн пшеницы для экспорта

Аграрный фонд Украины намерен продать украинским зернотрейдерам 300 тыс. тонн пшеницы с возможностью их дальнейшего экспорта. Об этом журналистам в четверг сообщил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Мы это количество зерна (300 тыс. тонн -УНИАН) разрешим экспортировать», - сказал Н.Присяжнюк.

Он также отметил, что указанный объем пшеницы для экспорта зернотрейдеры должны будут согласовать между собой, при этом со стороны государства препятствий для экспорта не будет.

Н. Присяжнюк добавил, что, таким образом, экспорт пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2012 г. - июнь 2013 г.) может составить более 6 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 декабря было экспортировано 13,4 млн тонн зерна, в том числе 5,7 млн тонн пшеницы.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры договорились о беспрепятственном экспорте из страны в текущем маркетинговом году 5,5 млн тонн пшеницы. В конце ноября Минагропрод предупредил зернотрейдеров о необходимости усилить контроль над объемами экспорта зерна.

Министерство прогнозировало, что в целом экспорт зерна в текущем маркетинговом году составит 21-22 млн тонн.

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ФГИУ выбрал компанию Фирташа инвестором для Запорожского титано-магниевого комбината

Фонд госимущества Украины (ФГИУ) назвал кипрскую компанию Tolexis Trading Limited победителем конкурса по отбору негосударственного участника создаваемого на базе государственного предприятия "Запорожский титано-магниевый комбинат" («ЗТМК») общества с ограниченной ответственностью.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава ФГИУ Александр Рябченко.

«Запорожский титаново-магниевый комбинат: проведен второй этап конкурса, определен победитель - Tolexis Trading Ltd», - сказал А.Рябченко.

Глава Фонда госимущества отказался сказать, кто стоит за покупателем этого государственного актива. Однако, через несколько часов после его пресс-конференции департамент внешних связей и коммуникаций группы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF сообщил о приобретении 49% «ЗТМК» за 110 млн долларов.

«Покупка группой компаний Group DF доли в “Запорожском титано-магниевом комбинате” позволит Украине усилить свои позиции на мировом рынке титановой губки», - приводит слова Д.Фирташа пресс-релиз.

«На рынке титана сосредоточены интересы таких глобальных игроков, как Airbus и Boeing, развивается аэрокосмическая отрасль, растет спрос на титан со стороны медицины. Сейчас за этот рынок конкурируют Россия, Китай, Япония, Казахстан и США. Украина – большая страна, с огромным потенциалом, и я уверен, мы можем войти в тройку лидеров титанового рынка”, - сказал Д.Фирташ.

По оценкам экспертов Group DF, за последние десять лет мировой рынок губчатого титана вырос в три раза. По итогам 2012 года, объем производства титановой губки в мире достигнет 220-230 тысяч тонн в год. При этом, за последние десятилетие Украина сократила свою долю рынка с 9,5% до 5%.

В ближайшие семь лет, сообщает пресс-релиз, Group DF планирует инвестировать в развитие титанового бизнеса, частью которого станет “Запорожский титано-магниевый комбинат”, около 2,5 млрд долл. США. В 2013 году группа планирует начать модернизацию предприятия и строительство новых современных мощностей по производству титановой губки.

Как сообщал ранее УНИАН, в соответствии с конкурсными условиями, негосударственный участник должен будет внести в уставный фонд создаваемого ООО денежными средствами 688,8 млн грн, а также внести дополнительный вклад, который не будет влиять на размер долей участников, который вместе с внесенными участником в уставный капитал средствами должен составить не менее 100 млн долл. США.

Ранее Кабинет министров Украины своим постановлением от 3 октября 2012 года принял решение о создании общества с ограниченной ответственностью на базе казенного предприятия «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК). Доля государства в новообразованном предприятии составит не менее 51%.

Справка УНИАН. ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках.

При проектной мощности 20 тыс. тонн, предприятие сейчас выпускает не более 10 тыс. тонн титановой губки в год. Это связано с устаревшими технологиями производства и высокой долей стоимости электроэнергии в себестоимости продукции, достигающей 40%.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.

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ФГИУ пока не готовит «Турбоатом» к продаже

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) пока не ведет подготовку к приватизации одного из крупнейших в Европе производителей энергетического оборудования «Турбоатом», хотя это предприятие вошло в приватизационный список 2013 года.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Фонда госимущества Александр Рябченко.

По его словам, «Турбоатом» попал в список госактивов на продажу в следующем году в связи с тем, что шесть лет назад завод был передан Фонду для последующей приватизации.

«Есть предприятия, которые по своей эффективности несопоставимы с затратами, которые на них несет государство, есть такие, которые дают эффект, например, «Турбоатом», - сказал А.Рябченко.

«Он включен в перечень для приватизации, но у нас нет планов на продажу предприятия, но может быть такая ситуация, что понадобятся инвестиции, поэтому мы на всякий случай включаем его в планы на четвертый квартал, если возникнет ситуация и правительство примет такое решение, хотя на сегодня нет оснований для его продажи, и мы не планируем его продавать, и мы никаких процедур по оценке и продаже не проводим и не планируем проводить», - добавил глава ФГИУ.

Он пообещал, что в случае принятия Кабинетом министров решения о продаже предприятия, конкурс будет проведен в рамках действующего законодательства без предпочтения каким-либо участникам.

Справка УНИАН. Компания «Турбоатом», уставный капитал которой составляет 105,6 млн грн, производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС.

В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.

С 1969 года завод изготавливает паровые турбины для атомных электростанций, которыми оснащены практически все АЭС в СНГ, а также электростанции в Западной Европе (Германия, Венгрия, Болгария, Финляндия). Турбины «Турбоатома» успешно используются в 45 странах.

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Минимальная пенсия в Украине с 1 января вырастет до 894 грн, зарплата – до 1147 грн

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составит 894 грн, а минимальной зарплаты – 1147 грн.

Об этом сказано в официальном сообщении Пенсионного фонда Украины, опубликованном на сайте ведомства.

По сравнению с текущими показателями, увеличение пенсии в денежном эквиваленте составит 10 грн, минимальной зарплаты – 13 грн.

В сообщении ПФУ также сказано, что согласно Закону Украины «О государственном бюджете на 2013 год», подписанному Президентом Украины и опубликованном в официальной прессе, прожиточный минимум с 1 января составит 1108 грн (текущий показатель 1095 грн).

Вместе с тем, к 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн., минимальной зарплаты – до 1218 грн., а прожиточного минимума – до 1176 грн.

В ПФУ также отмечают, что прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет с 1 января 2013 года составит 972 грн, с 1 декабря – 1032 грн. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет прожиточный минимум составит с 1 января 1210 грн, а с 1 декабря – 1286 грн.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным, общий фонд расходов на выплату пенсий на 1 декабря 2012 года составил 213 млрд грн. Финансирование декабрьских пенсий проходит в четком соответствии с календарным графиков выплат. При этом учтено повышение размеров пенсий в связи с повышением уровня минимальной пенсии до 884 грн.

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Первые аукционы 2013 года ФГИУ хочет провести по принципу снижения цены

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в 2013 году планирует проведение первых аукционов по принципу снижения цены (принцип голландских приватизационных аукционов), что позволит найти покупателей на переоцененные активы.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава ФГИУ Александр Рябченко.

По его словам, посредством проведения таких аукционов ФГИУ планирует запустить в оборот и передать частным инвесторам объекты, которые не удалось продать по заявленной цене в результате ранее проведенных безрезультатных торгов.

Принцип голландского аукциона заключается в проведении торгов путем постепенного снижения цены до момента поступления первой заявки на покупку, и фактически первый заявитель становится победителем торгов.

«Это незначительно увеличит поступления в бюджет, но такая процедура является абсолютно необходимой для предприятий и пакетов акций, которые уже никто не собирается покупать по той цене, по которой они существуют", - сказал А.Рябченко.

"Посредством проведения аукциона на понижение цены нам удастся продать то, что не интересует большой бизнес. Мы считаем, что в Украине не хватает малого и среднего бизнеса и если что-то достанется малому бизнесу, мы будем рады», - добавил чиновник.

Глава Фонда госимущества напомнил, что в 2013 году перед приватизационным ведомством страны законом о госбюджете поставлено задание получить от продажи госсобственности 10,9 млрд грн.

Напомним, годовой план поступлений от приватизации в 2012 году установлен на уровне 10 млрд грн. За 11 месяцев текущего года от приватизации реально поступило около 6 млрд грн.

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