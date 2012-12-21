ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Антимонопольный комитет взялся за цены на билеты в поездах Hyundai» пишет: на основе жалоб, которые поступили в АМКУ, комитет приступил к расследованию по поводу обоснованности цен на проезд в скоростных поездах корейского производства Hyundai…

http://delo.ua/business/antimonopolnyj-komitet-vzjalsja-za-ceny-na-bilety-v-poezdah-hyund-192995/

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Также «Дело» в публикации «Как отличить «оптимизацию налогов» от «уклонения от уплаты» пишет: ГНСУ намерена информировать иностранных инвесторов о налоговых рисках в нашей стране...

http://delo.ua/businessman/kak-otlichit-optimizaciju-nalogov-ot-uklonenija-ot-uplaty-193005/

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«Дело» в публикации «Erste Group продала украинский банк» пишет: Erste Group подписала договор с собственниками ПУАО "Фидобанк", группой компаний подконтрольных Александру Адаричу, о продаже своего украинского дочернего банка АО "Эрсте Банк"…

http://delo.ua/finance/erste-group-prodala-ukrainskij-bank-192984/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «АМКУ дозвонился операторам», в котором пишет: двум крупнейшим мобильным оператором страны – «Киевстару» и МТС - удалось договориться с Антимонопольным комитетом после почти года разбирательств. Они согласились пойти на снижение ряда тарифов, что, по оценкам комитета, поможет абонентам сэкономить до 1 млрд грн. Эксперты называют соглашение компромиссным - эта сумма гораздо меньше штрафа, который грозил компаниям…

http://www.kommersant.ua/doc/2095020

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Киевсовет положил глаз на деньги», в котором пишет: 20 декабря в Киевсовете власти столицы представили проект городского бюджета на 2013 год со скрытым дефицитом 4 млрд грн. Нехватка источников финансирования не позволит выделить достаточно средств, в частности, на капитальное и жилищное строительство. Депутаты Киевсовета были возмущены таким отношением к потребностям столицы, приняв документ лишь «к рассмотрению»…

http://www.kommersant.ua/doc/2094843

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«Сегодня» в публикации «Доллар в Украине будет спокоен полгода» пишет: с декабря 2011 года «зеленый» вырос на 9 копеек. Эксперты утвержают, что в ближайшее время будет без встрясок…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Dollar-v-Ukraine-budet-spokoen-polgoda.html

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Также «Сегодня» в публикации «Азовсталь» обещает чистый воздух» пишет: аглофабрику метзавода закроют, а на экологию потратят 300 млн долларов…

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/Azovstal-obeshchaet-chistyy-vozduh.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Инвестиции Украине скоро станут недоступны» пишет: валовый внешний долг Украины достиг 132,5 млрд долл. В пересчете на каждого жителя страны сумма составляет 2944 долл. С экономической точки зрения - показатель незначительный. Волноваться нужно по другому поводу: объем обязательств говорит о том, что Украина не привлекательна для инвесторов…

http://economics.unian.net/rus/detail/151186

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Банки обяжут «стучать» о конечных владельцах счетов» пишет: Росфинмониторинг внес в правительство «антиотмывочный» законопроект, который определяет механизм раскрытия конечных владельцев счетов юрлиц…

http://izvestia.ru/news/541997

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Также «Известия» в публикации «Пресс-конференция Путина превратилась в спор с журналистами» пишут: эксперты оценили накал мероприятия и непривычно резкие вопросы представителей СМИ…

http://izvestia.ru/news/542024

(УНИАН)