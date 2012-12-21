Кабмин провел внеплановое заседание "в связи с большим объемом накопившихся вопросов"
13:44, 21 декабря 2012Разное
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Кабинет министров Украины провел сегодня рабочее заседание в связи с большим объемом вопросов, которые накопились перед Новым годом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко.
Он отметил, что на Кабмине рассматривались вопросы, которые нуждаются в скорейшем решении.
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