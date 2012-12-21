Зурабов: компромисс по спорным вопросам Украина и Россия должны найти до середины 2013 года

Компромисс по разрешению всех спорных вопросов двусторонних отношений Украина и Россия должны найти до середины 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Посол РФ в Украине Михаил Зурабов.

«Запаса прочности на сегодняшний день такого, который мог бы позволить нам максимально долго, неспешно анализировать текущую повестку и находить решения, такого запаса прочности у нас нет. Поэтому, по моим оценкам, если каким-то решениям суждено состояться, то они должны состояться в первой половине будущего года», - сказал М.Зурабов.

Он отметил, что 20 декабря в ходе пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил украинско-российские отношения.

«Президент Российской Федерации, во-первых, сказал о том, что он считает, что сегодняшний уровень украинско-российских отношений характеризуется, во-первых, близким партнерством, во-вторых, наличием дружеских отношений личного характера, которые позволяют рассчитывать на то, что по тем проблемам, по которым сегодня Россия и Украина еще не нашли развязок, которые бы устраивали обе стороны, возможен выход на компромиссные решения», - сказал М.Зурабов.

При этом он подчеркнул, что какие бы политические компромиссы не были найдены, они должны быть в перспективе ратифицированы парламентами обеих стран.

«Насколько в парламентах двух стран возможна рассудительная, обстоятельная и квалифицированная работа с минимальной политизацией – нам предстоит понять это в ближайшее время», - сказал М.Зурабов.