Встреча Януковича и Путина до конца года не планируется, заявил Зурабов

Встреча Президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина до конца текущего года не планируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам посол России в Украине Михаил Зурабов.

«До конца года встреча не планируется», - сказал он.

Посол допускает, что такая встреча могла бы состояться в І квартале следующего года.

«Если что-то в договоренностях было переосмыслено лидерами двух стран, так, что они дали дополнительные поручения экспертам работать над ними, то эта работа потребует некоторого времени. Если бы меня спросили о каком времени идет речь, я думаю, что в пределах квартала», - сказал М.Зурабов.

Как сообщал УНИАН, запланированный на 18 декабря рабочий визит В.Януковича в Российскую Федерацию был перенесен.

Пресс-служба Президента Украины отмечала, что темами встречи Президентов Украины и России были определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности – выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

«Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита», – отметили в пресс-службе.