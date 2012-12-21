Анонс на 24 декабря

* Деснянский районный суд г.Киева рассмотрит иск коммерческого банка «Экспобанк» о взыскании 200 тыс. грн с обманутых вкладчиков за проведение пикетирования под банком. Обманутые вкладчики 6 октября 2011 г. провели пикетирование с требованием вернуть 40 млн грн, похищенные должностными лицами «Экспобанка». Теперь за проведение пикетирования «Экспобанк» требует у обманутых вкладчиков 200 тыс. грн морального ущерба.

* Пресс-конференция, посвященная презентации социального движения "Партнерство". Организатор - ВОО "Объединенный Союз ветеранов, пенсионеров, инвалидов и пострадавших на производстве". Участники: Алексей Бокарев, председатель ВОО "Объединенный Союз ветеранов, пенсионеров, инвалидов и пострадавших на производстве"; Виктор Костюк, председатель ВОО инвалидов "Институт реабилитации и социальных технологий"; Николай Стрижак, вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украина (АФЗУ).

* Пресс-конференция на тему: «Экономические итоги года: накануне новых испытаний». Участники: президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило; ген.директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий, финансовый эксперт, Заслуженный экономист Украины Виктор Суслов.

* Интернет-конференция Юрия Еханурова, экс премьер-министра Украины, профессора Национального университета им.Т.Г.Шевченко.

* Пресс-конференция по случаю торжественного подписания инвестиционного соглашения между Киевской облгосадминистрацией и ООО «М.С.Л.». В Киевской области, будет построен Ледовый дворец в городе с населением до 20 тысяч человек. Современный спортивный комплекс, который будет находиться в г.Богуслав, по своей инфраструктурой не будет уступать аналогам в России и США. Представители СМИ смогут увидеть презентацию грандиозного проекта Дворца в виде слайд-шоу, станут свидетелями торжественного подписания инвестиционного договора, объявления об открытом общественном отборе лучшего проекта, также будут объявлены сроки построения объекта. После официальных мероприятий представители СМИ зададут свои вопросы участникам пресс-конференции и примут участие в фуршете. Среди гостей пресс-конференции: председатель КОГА Анатолий Присяжнюк, ген.директор ООО «М.С.Л.» Евгений Власенко, мэр г.Богуслав.

* Пресс-конференция на тему: "Кто и как будет защищать интересы бизнеса после введения нового закона об общественных организациях?". Участники: управляющий партнер АО "Волков и партнеры" Алексей Волков, исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Петр Лопатьев, глава Союза специалистов по недвижимости Александр Рубанов, президент ВОО "Всеукраинское докторское общество" Олег Мусий.

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