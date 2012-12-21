Зурабов не знает официальной позиции по поводу отмены встречи Януковича и Путина

Посол России в Украине Михаил Зурабов заявляет, что не знает официальной позиции по поводу отмены встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина, которая должна была состояться 18 декабря в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Зурабов сказал в комментарии журналистам.

«Я ничего не знаю об официальной позиции. Знаю только, что это решение принималось совместно двумя президентами», - сказал посол.

По словам М.Зурабова, на следующий день президенты провели краткий телефонный разговор, в ходе которого подтвердили свои поручения экспертам продолжать отрабатывать нюансы соглашения о сотрудничестве двух стран в энергетической сфере.

М.Зурабова добавил, что на момент, когда принималось решение по переносе срока визита, по мнению двух президентов, соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере, «оказалось согласованным в недостаточной степени».

Он отметил, что встреча В.Путина и В.Януковича имела смысл только в том случае, если бы была возможность подписать конкретные документы.

Как сообщал УНИАН, запланированный на 18 декабря рабочий визит В.Януковича в Российскую Федерацию был перенесен утром в тот же день.

Пресс-служба Президента Украины напомнила, что темами встречи Президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности – выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

«Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита», – отметили в пресс-службе.