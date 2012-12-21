ТОП-10 (21 декабря)

Чистая прибыль «Нафтогаза» за 2011 год составила 10,54 млрд грн

Украина имеет достаточно ресурсов для энергонезависимости – Теффт

В ходе подготовки визит Януковича в Москву "разросся" до трехдневного

Встреча Януковича и Путина до конца года не планируется, заявил Зурабов

Совладелец «Дельта Банка» Лагун заявил, что покупает «Кредитпромбанк» за 1 доллар

Выдача госгарантий для «LNG-терминала» предусмотрена в госбюджете-2013

Доллар на межбанке подешевел очень значительно

Лукашенко хотел бы построить в Беларуси и вторую АЭС

Работники зоны отчуждения ЧАЭС готовят акцию протеста из-за долгов по зарплате

Евросоюз и Россия не договорились по вопросам Третьего энергопакета

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Чистая прибыль «Нафтогаза» за 2011 год составила 10,54 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила в 2011 году чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 10,535 млрд грн, говорится в аудированной консолидированной отчетности компании.

Согласно сообщению, за 2010 год компания получила чистый убыток по МСФО в размере 12,155 млдр грн.

Выручка от реализации продукции по МСФО за 2011 год составила 105,051 млрд грн, в то время как в 2010 году компания получила выручку в 90,192 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» за 9 месяцев 2012 года получила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 4,559 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Украина имеет достаточно ресурсов для энергонезависимости – Теффт

Украина имеет достаточно ресурсов для энергонезависимости, особенно с учетом потенциальных залежей сланцевого газа.

Такое мнение выразил Посол США в Украине Джон Теффт в своей статье в газете KyivPost.

Он напомнил, что вследствие установления рыночной цены на газ другие страны посткоммунистического лагеря вынуждены были резко сократить потребление энергии, что стало толчком для большего использования внутренних источников энергии и сделало их прибыльными.

«Подобные изменения должны произойти здесь. Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы быть практически энергонезависимой – особенно с учетом «революции сланцевого газа», которая произошла из США, и собственных украинских потенциальных резервов сланцевого газа», – заявил посол.

Он считает, что подобное развитие ситуации в корне могло бы изменить энергетические отношения между Украиной и Россией и разорвать взаимозависимость, которая не отвечает интересам ни одной из сторон.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Николая Азарова, Украина в ближайшие 5-10 лет планирует выйти на добычу сланцевого газа в объеме 20-30 млрд кубометров ежегодно.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оценивает украинские запасы сланцевого газа в 1,2 трлн куб. м, что ставит Украину на четвертое место в Европе по объемам резервов этого типа после Польши, Франции и Норвегии.

Напомним, власти Украины, более двух лет безуспешно пытающиеся договорится с "Газпромом" о снижении цены на поставляемый в страну газ, пробуют также снизить свою зависимость через ряд проектов по диверсификации поставок "голубого топлива". Среди них строительство на Черном море терминала LNG, увеличение внутренней добычи и покупка газа у других поставщиков.

Справка УНИАН. Украина, которая остается одним из крупнейших потребителей российского газа, с начала года объявила о намерении снизить его покупку до 27 млрд куб. м газа с 40 млрд куб. м в прошлом году, что также на 25 млрд куб. м меньше, чем предусмотрено подписанным в 2009 году десятилетним газовом контракте.

Украинские власти объясняют сокращение закупок неоправданно высокой ценой российского топлива для украинцев, которое обходится стране дороже, чем большинству клиентов "Газпрома" в Евросоюзе.

В первом квартале 2012 года цена российского газа для Украины составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долл., в четвертом квартале - 430 долл.

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В ходе подготовки визит Януковича в Москву "разросся" до трехдневного

Украина и Россия ведут работу по подготовке государственного визита Президента Украины Виктора Януковича в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Посол РФ в Украине Михаил Зурабов.

«Идет подготовка к государственному визиту Виктора Федоровича Януковича в Российскую Федерацию», - сказал М.Зурабов.

Он отметил, что разрабатывается вариант не двухдневного, как обычно принято проводить государственный визит, а трехдневного визита.

В третий день визита, отметил М.Зурабов, Президенты Украины и России планируют провести в Нижнем Новгороде Украинско-российский форум межрегионального сотрудничества.

При этом М.Зурабов не уточнил возможную дату визита. Только отметил, что дата проведения Форума межрегионального сотрудничества, который будет посвящен обсуждению вопросов сотрудничества в транспортной сфере, была перенесена из-за проведения выборов в Верховную Раду Украины.

Как сообщал УНИАН, запланированный на 18 декабря рабочий визит В.Януковича в Российскую Федерацию был перенесен.

Пресс-служба Президента Украины отмечала, что темами встречи Президентов Украины и России были определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности – выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

«Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита», – отметили в пресс-службе.

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Встреча Януковича и Путина до конца года не планируется, заявил Зурабов

Встреча Президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина до конца текущего года не планируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам посол России в Украине Михаил Зурабов.

«До конца года встреча не планируется», - сказал он.

Посол допускает, что такая встреча могла бы состояться в І квартале следующего года.

«Если что-то в договоренностях было переосмыслено лидерами двух стран, так, что они дали дополнительные поручения экспертам работать над ними, то эта работа потребует некоторого времени. Если бы меня спросили о каком времени идет речь, я думаю, что в пределах квартала», - сказал М.Зурабов.

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Совладелец «Дельта Банка» Лагун заявил, что покупает «Кредитпромбанк» за 1 доллар

Совладелец «Дельта Банка» (г. Киев) Николай Лагун приобретает «Кредитпромбанк» (г. Киев) за символическую цену 1 доллар. Об этом он заявил в интервью интернет-изданию «Экономическая правда».

«Мы действительно пришли к соглашению со всеми акционерами «Кредитпромбанка» о приобретении 100%-ного пакета его акций. Сейчас мы проходим процедуру согласования сделки в Антимонопольном комитете Украины и Нацбанке...», - сказал Н.Лагун.

Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. представитель одного из кредиторов «Кредитпромбанка» заявил агентству, что миноритарии «Кредитпромбанка», которые стали его акционерами в результате реструктуризации задолженности банка перед кредиторами, будут принимать консолидированное решение о возможной продаже акций.

В октябре 2010 года пул иностранных кредиторов договорился о реструктуризации задолженности «Кредитпробанка» на общую сумму 400 млн долл. В результате договоренностей была осуществлена конвертация краткосрочных кредитов на общую сумму около 300 млн долл. в более длинные инструменты, другая часть - на уровне 100 млн долл. инвестирована в акционерный капитал.

Для приобретения акций кредиторами была создана кипрская компания Kalouma Holdings Limited, которая в результате проведенной в 2011 году допэмиссии стала владельцем 47,783% «Кредитпромбанка».

Справка УНИАН. ПАО «Кредитпромбанк» создано в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2012 года составили 12,548 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 9,931 млрд грн, обязательства - 10,433 млрд грн, уставный капитал - 2,636 млрд грн, собственный капитал - 2,115 млрд грн.

«Кредитпромбанк» в январе-сентябре т.г. получил чистую прибыль 2,9 млн грн.

Основными акционерами банка являются компании Kalouma Holdings Limited (Кипр) - 47,783%, Fintest Holdings Limited (Кипр) - 28,717%, Homertron Trading Limited (Ирландия) - 23,5%.

Акционерами компании Kalouma Holdings Limited являются 28 иностранных финансовых институтов, в частности Европейский банк реконструкции и развития.

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Выдача госгарантий для «LNG-терминала» предусмотрена в госбюджете-2013

Выдача государственных гарантий для национального проекта «LNG-терминал», который позволит Украине начать альтернативные поставки газа, предусмотрена в Государственном бюджете на следующий год.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Каськива.

«Выдача госгарантий для национального проекта «LNG-терминал» предусмотрена в госбюджете следующего года. Враги не дождутся ликвидации проекта, как и конца света», - отметил В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 декабря, на утреннем закрытом заседании Кабинет министров Украины своим постановлением № 1178 отменил предоставление 2,305 млрд грн государственных гарантий на 2012 год для реализации проекта «LNG-терминал».

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

26 ноября Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал», вызвавшее скандал.

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Доллар на межбанке подешевел очень значительно

В пятницу, 21 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0910/8,1000, к 12:00 цены упали до 8,0600/8,0750, а к закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0580/8,0610.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2632/36, к 12:00 цены снизились до 0,2621/25. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,7320 (+0.0180).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3180/1,3250. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,6810/10,6945, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз 10,6350/10,6585. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,6380/10,6455.

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Лукашенко хотел бы построить в Беларуси и вторую АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании построить и вторую АЭС в Беларуси кроме уже строящейся в Гродненской области.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, такое заявление он сделал сегодня, 21 декабря, на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного университет информатики и радиоэлектроники.

«Я бы хотел и вторую АЭС построить в Беларуси. Строительство АЭС даст большую экономию средств, которые сейчас затрачиваются на импорт энергоресурсов. Если в этом году Беларусь потребит около 22 млрд куб. м газа, то после возведения своей АЭС Беларусь сможет отказаться от импорта 5 млрд куб. м газа», - заявил А. Лукашенко.

По его словам, россияне, узнав о его желании построить вторую АЭС, сказали, что готовы построить на нынешней строящейся станции третий энергоблок (в настоящее время на белорусской АЭС в Островце планируется возведение двух энергоблоков – УНИАН).

Справка УНИАН. Контрактное соглашение на сооружение первой очереди АЭС на территории Беларуси было подписано 11 октября 2011 года в Санкт-Петербурге компанией «Атомстройэкспорт» (Россия) и дирекцией строительства АЭС. Соглашение определяет основные положения генерального контракта на строительство под ключ двух энергоблоков АЭС общей мощностью до 2400 МВт с реакторной установкой В-491. Предусмотрено, что белорусская АЭС будет сооружаться на условиях полной ответственности генерального подрядчика.

Для строительства АЭС выбран проект «АЭС-2006» ОАО «Санкт-Петербургский Атомэнергопроект». Атомная станция будет размещена на Островецкой площадке в Гродненской области. Первый блок АЭС планируется ввести в строй в 2017 году, второй – в 2018 году.

Под строительство АЭС Россия выделяет Беларуси льготный госкредит в размере до 10 миллиардов долларов сроком на 25 лет.

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Работники зоны отчуждения ЧАЭС готовят акцию протеста из-за долгов по зарплате

Профсоюзные комитеты предприятий, которые работают в зоне отчуждения ЧАЭС, готовятся к акции протеста, назначенной на 28 декабря, в связи с невыплатой заработной платы персоналу.

Об этом УНИАН сообщили в первичной профсоюзной организации ЧАЭС.

По их данным, на сегодняшний день задолженность составляет 1,5 месяца.

Как отмечают в профсоюзе, в ответ на неоднократные обращения Министерства чрезвычайных ситуаций Украины было дано поручение премьер-министра от 24 ноября 2012 года об обеспечении финансирования утвержденных бюджетных программ. Прошел почти месяц, однако поручение не выполнено.

При этом в профсоюзе обращают внимание на то, что, учитывая сообщение Госказначейства о прекращении расчетных и платежных документов распорядителей и получателей бюджетных средств государственного и местного бюджетов по незащищенным статьям 25 декабря, а по защищенных - 27 декабря, существует высокий риск, что задолженность не будет погашена до конца текущего года.

Таким образом, отсутствие четких перспектив с погашением задолженности и рост социальной напряженности среди персонала привели к решению о проведении акции протеста, отметили в профсоюзе.

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Евросоюз и Россия не договорились по вопросам Третьего энергопакета

Европейский Союз и Россия опять не договорились по вопросам, связанным с реализацией в ЕС положений так называемого Третьего энергопакета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сегодня на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Россия сообщили Президент России Владимир Путин и Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.

«Есть действующий документ, который лежит в основе наших отношений с ЕС. Статья 34 говорит о неухудшении деятельности компаний обеих сторон на территории друг друга», - сказал он.

При этом В.Путин отметил, что одобрение Третьего энергопакета и его применение Россия считает нарушением 34 статьи базового соглашения между РФ и ЕС, а действия отдельных стран-членов Евросоюза – конфискацией российских инвестиций.

Российский Президент также подверг критике упреки ЕС в адрес России относительно привязки цены газа к цене нефти, отметив, что Россия не брала на себя новых обязательств относительно формирования цен на газ при вступлении во Всемирную торговую организацию.

В свою очередь Ж.М.Баррозу отметил, что Еврокомиссия считает, что ЕС выполняет все свои международные соглашения.

«Наш режим – недискриминационный и полностью отвечает нашим соглашениям, поскольку он предусматривает большую либерализацию рынка», - сказал Президент Еврокомиссии.

«Ваши компании приветствуются на нашем рынке, однако они должны выполнять наши правила», - добавил он.

Ж.М.Баррозу также отметил, что в вопросе формирования цен на газ главная проблема заключается не в привязке их к ценам на нефть, а в ценообразовании для стран, которые преимущественно зависят от одного поставщика, – России.

После того как Президент Еврокомиссии закончил объяснять свою позицию, Президент России решил добавить еще несколько фраз.

«Вот мой друг, господин Баррозу, так долго и эмоционально объяснял позицию, потому что чувствует, что не прав, виноват», - сказал В.Путин.

Относительно привязки цен на газ к ценам нефть Президент России добавил, что такую практику выдумала не Россия, а Нидерланды.

Справка УНИАН. Третий энергопакет ЕС одобрил в 2009 году. Он вызывает неудовлетворение со стороны России, поскольку направлен на разделение вертикально-интегрированных энергетических компаний.

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