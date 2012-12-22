В понедельник ПР и оппозиция обсудят постановление Рады в поддержку евроинтеграции

В понедельник, 24 декабря, фракция Партии регионов проведет консультации с оппозицией относительно проекта постановления в поддержку евроинтеграции Украины и подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом заместитель председателя фракции Партии регионов Сергей Тигипко заявил в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселёвым» в пятницу вечером, сообщили УНИАН в пресс-службе С.Тигипко.

По его словам, Украина должна дать Евросоюзу четкий сигнал о том, что европейский вектор является главным во внешней политике нашей страны.

«Евроинтеграция остается для нас основным внешнеполитическим курсом. Это выгодно для нас в среднесрочной перспективе. Поэтому я зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления в поддержку евроинтеграции и подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Я считаю, что парламент должен принять данный документ, который даст сигнал европейцам о том, что европейский вектор остается для нас главным», - сказал С.Тигипко.

Он выразил уверенность, что настоящий документ поддержит фракция Партии регионов, а также надежду, что поддержка будет и со стороны оппозиции. «В понедельник мы проведем консультации с оппозицией, и надеюсь, сделаем совместное заявление», - отметил депутат.

С.Тигипко добавил, что в этом вопросе Украине нужно брать пример с Польши и стран Балтии, где политические партии, несмотря на разную идеологию, были единогласными в поддержке европейских стремлений своих стран.

«Мы не должны думать о разногласиях. Главное - что получит наша экономика в результате евроинтеграции. Выиграет также социальная сфера: сегодня зарплаты и пенсии в самых бедных странах Евросоюза в разы больше, чем в Украине. Кроме того, страны, которые интегрировались в Евросоюз, прошли процесс модернизации своих экономик и укрепления демократических принципов», - сказал С.Тигипко.

«Надеюсь, что в феврале-марте мы будем иметь упрощенный визовый режим с Европейским Союзом, а в ноябре подпишем Соглашение об ассоциации, которое откроет Зону свободной торговли с ЕС. Сейчас мяч на нашей стороне. Европейцы дают нам очень хорошие сигналы, и поэтому, я считаю, мы реально можем подписать соглашение и получить упрощенный визовый режим», - отметил он.

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