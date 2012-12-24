Президент Италии распустил парламент в связи с правительственным кризисом

Президент Италии Джорджо Наполитано в субботу распустил национальный парламент в связи с правительственным кризисом, говорится в заявлении президентской канцелярии.

Как передает РИА Новости, перед этим, согласно итальянской конституции, глава государства принял у себя спикеров обеих палат законодательного органа.

После роспуска парламента на Апеннинах должны состояться парламентские выборы, которые, скорее всего, пройдут 24 февраля, поскольку, согласно основному закону страны, голосование должно быть назначено в течение 70 дней после роспуска парламента.