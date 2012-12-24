Президент уволил и назначил ряд министров и других чиновников

Президент Украины Виктор Янукович отправил в отставку министра финансов Украины Юрия Колобова, занимавшего данный пост с февраля 2012 года. При этом В.Янукович переназначил Ю.Колобова на эту же должность.

Об этом сказано в Указах Президента на сайте главы государства.

До назначения министром финансов Ю.Колобов занимал пост первого заместителя главы Национального банка.

Также в связи с отставкой Кабинета министров Украины Виталий Захарченко освобожден с должности министра внутренних дел, Юрий Бойко - с должности министра энергетики и угольной промышленности и Константин Грищенко - с должности министра иностранных дел. При этом Ю.Бойко назначен на должность вице-премьер-министра.

Президент Украины также уволил Эдуарда Ставицкого с должности министра экологии и природных ресурсов. Э.Ставицкий занимал эту должность с 20 апреля текущего года. В то же время, В.Янукович назначил Э.Ставицкого на должность министра энергетики и угольной промышленности.

В.Янукович отправил в отставку главу Государственной налоговой службы Украины Александра Клименко, занимавшего этот пост с ноября 2011 года. До назначения главой ГНСУ А.Клименко занимал пост первого заместителя главы Госналогслужбы Украины. До назначения в Киев А.Клименко возглавлял Государственную налоговую администрацию в Донецкой области.

В то же время, Президент назначил Александра Клименкоминистром доходов и сборов Украины. Об этом сказано в указе Президента, опубликованном на сайте главы государства.

В.Янукович освободил от должностей ряд членов Кабинета министров. Своим решением Президент освободил Раису Богатырёву от должности вице-премьер-министра - министра здравоохранения Украины. Также освобождены Дмитрий Саламатин от должности министра обороны Украины и Михаил Кулиняк - от должности министра культуры Украины.

Президент уволил главу Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом Дмитрия Колесникова.

В.Янукович отстранил Александра Вилкула от должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации, назначив его на должность вице-премьер-министра Украины.

Елена Лукаш освобождена от должности советника Президента - представителя Президента в Конституционном Суде Украины и назначена на должность министра Кабинета министров.

Президент своим указом назначил Сергея Арбузова первым вице-премьер-министром Украины.

В.Янукович назначил Игоря Прасолова министром экономического развития и торговли вместо Петра Порошенко. С апреля 2012 года И.Прасолов возглавляет совет Национального банка Украины. Он также является депутатом Верховной Рады, входит во фракцию Партии регионов.

Президент назначил Олега Проскурякова на должность министра экологии и природных ресурсов. О.Проскуряков с 16 мая 2012 года занимал должность председателя Государственной службы геологии и недр Украины.

В.Янукович назначил Геннадия Темника министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Г.Темник с апреля 2010 года занимал должность заместителя председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

Президент назначил Наталью Королевскую министром социальной политики Украины. На парламентских выборах 2012 года Н.Королевская шла во главе списка политической партии "Украина - Вперед", набравшей 1,58% голосов избирателей.

В.Янукович своим указом назначил Владимира Козака министром инфраструктуры Украины. С марта 2011 года В.Козак занимал должность генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализниця".

Президент Украины назначил Дмитрия Колесникова председателем Днепропетровской областной государственной администрации и Ивана Мовчана - председателем Винницкой областной государственной администрации.

В.Янукович назначил Леонида Кожару министром иностранных дел Украины. Л.Кожара является народным депутатом от Партии регионов.

Президент переназначил министром аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка.