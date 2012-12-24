Президент распределил полномочия между вице-премьер-министрами – указ

Президент Украины своим указом распределил полномочия между новоназначенными вице-премьер-министрами Украины.

Об этом сказано в указе главы государства, размещенном на официальном сайте.

В частности, как сказано в указе, с сферу ответственности первого вице-премьер-министра С.Арбузова входит осуществление аграрной и продовольственной политики, политики экономического развития и торговли, социальной политики, вопросов финансов, доходов и сборов.

Ответственность вице-премьер-министра Ю.Бойко распространяется, согласно указу, на сферу экологии, природных ресурсов, энергетики, угольной промышленности и промышленной политики.

В сферу ответственности вице-премьер-министра А.Вилкула входят вопросы инфраструктуры, регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины своими указами уволил с должностей министра энергетики и угольной промышленности Ю.Бойко, главу Днепропетровской областной государственной администрации А.Вилкула. Другими указами глава государства назначил С.Арбузова на должность первого вице-премьер-министра, Ю.Бойко - на должность вице-премьер-министра и А.Вилкула – на должность вице-премьер-министра.