ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Альфа-Групп" впитывает воду», в котором пишет: Cтруктуры "Альфа-Групп" покупают контрольный пакет акций компании IDS Borjomi, владеющей такими известными марками, как "Миргородская", "Моршинская", "Боржоми" и "Трускавецкая". У семьи наследников Бадри Патаркацишвили останется миноритарная доля в бизнесе IDS Borjomi, чьи активы в Украине и России пока находятся под арестом. Участники рынка ожидают, что теперь проблем с властями у компании будет меньше: в пятницу в МИД РФ уже заявили, что запрещенные с 2006 года грузинские продукты могут вернуться на российский рынок…

http://kommersant.ua/doc/2097270

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Обратная сторона ГТС», в котором пишет: В переговорах о создании консорциума на базе газотранспортной системы (ГТС) больше не участвуют представители ЕС. Посол России в Украине Михаил Зурабов на конференции "Итоги выборов в Украине и перспективы российско-украинского сотрудничества", которая проходила в Киеве в пятницу, заявил, что сейчас переговоры ведутся только с его страной и, по данным "Ъ", могут завершиться уже в I квартале следующего года. Эксперты называют такое решение опрометчивым: рано или поздно "Газпром" вновь повысит цену на газ, а Украина рискует потерять контроль над своей ГТС…

http://kommersant.ua/doc/2097320

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«Сегодня» в публикации «Экокарта Днепропетровщины. Где загрязнение воздуха на грани катастрофы» пишет: Днепропетровские ученые из НГУ разработали уникальную методологию оценки экологической ситуации, которая точнее всего показывает картину влияния окружающей среды на здоровье людей. Любопытно, что ключевым моментом этого метода является изучение живой клетки — растений и даже человека…

http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/butony-rasskazali-gde-opasno-zhit.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Баланс недели: визит, который не состоялся, кадровые назначения, которые не произошли, «улучшенный» бюджет и последовательная приватизация» пишет: Главные ожидаемые события недели - кадровые назначения в Кабмине и переговоры Януковича и Путина - не состоялись. Интрига по этим вопросам только растет. А вот макропоказатели продолжают снижаться…

http://economics.unian.net/ukr/detail/151344

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Под лежачий украинский "вектор" инвестиции не текут» пишет: Иностранные инвесторы уходят из Украины, или откладывают начало или расширение проектов. Основные препятствия: отсутствие нужного государственного содействия и неопределенность внешнеполитического курса - или в ТС, или в ЕС. Индекс инвестпривлекательности от ЕВА - самый низкий за последние 4 года…

http://economics.unian.net/ukr/detail/151192

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Украина заработает на российском авиазаказе 19 млрд рублей» пишет: Федеральные министерства подготовили единый авиазаказ, как того хотел президент Владимир Путин. По словам источника в правительстве, всего за период с 2012 по 2020 год по выработанному плану власти закупят 105 самолетов на 258,3 млрд рублей. Из них, как выяснили «Известия», около 19 млрд достанется Украине — в качестве оплаты комплектующих для Ан-148 и роялти украинскому государственному холдингу «Антонов». «Суперджетов» из того же класса и ценовой категории в $30–35 млн закажут всего пять штук…

http://izvestia.ru/news/542085

(УНИАН)