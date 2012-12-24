Прасолов назначен вместо Порошенко министром экономического развития и торговли

Президент Украины назначил Игоря Прасолова министром экономического развития и торговли, говорится в тексте указа главы государства.

С апреля 2012 года И.Прасолов возглавляет Совет Национального банка Украины. На последних парламентских выборах он получил мандат депутата Верховной Рады по партийному списку Партии регионов (был под номером 68).

И.Прасолов также избирался депутатом Верховной Рады пятого и шестого созывов.

В 2000-2005 годах он занимал должность генерального директора управляющей компании «Систем Кэпитал Менеджмент», которую контролирует бизнесмен Ринат Ахметов.

В начале 2000-х годов И.Прасолов возглавлял наблюдательные советы металлургического комбината «Азовсталь» и «Харцызского трубного завода».

Как говорится в тексте обнародованного в понедельник резидентского Указа «О некоторых мерах по оптимизации системы органов исполнительной власти» в сферу курируемых министром экономического развития и торговли ведомств вошли: Госслужбы экспортного контроля и статистики, Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению и Госагентство резерва Украины, Госинспекции по контролю за ценами и по вопросам защиты прав потребителей.

До избрания депутатом парламента пост министра экономического развития и торговли с марта 2012 года занимал Петр Порошенко.