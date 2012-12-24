Яценюк про новый Кабмин: «это правительство еще одного улучшения»

Большинство назначенных сегодня правительственных чиновников – это случайные люди, которые получили должности в первую очередь из-за приязненных отношений с окружением Президента Виктора Януковича и акционеров Партии регионов.

Такое мнение высказал председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта Змин”.

По словам А.Яценюка, новоназначенный состав Кабмина – «это правительство еще одного улучшения». «Уже были предшественники, которые «улучшили» жизнь, а теперь пришли преемники, которые так же «улучшат» жизнь. Абсолютно понятно, что они свою жизнь будут улучшать», - сказал А.Яценюк.

Как заметил А.Яценюк, В.Янукович подписал указ о формировании нового правительства именно перед Новым годом. «Санта Клаус с Дедом Морозом раздают подарки, а Президент Янукович раздает должности в составе Кабинета министров», - отметил он.

По убеждению А.Яценюка, из всех, кто назначен в Кабмин, «возможно, двое, максимум трое подозревают, что нужно делать в правительстве».

«Все остальные – это просто случайные люди, которые получили должности в первую очередь из-за приязненных отношений с окружением действующего Президента и тех, кто является акционерами Партии регионов. Понятно, что отвечает за все только один человек – это Президент Янукович», - отметил он.

По убеждению А.Яценюка ожидать каких-то продуктивных изменений невозможно.