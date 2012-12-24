Анонс на 25 декабря

* Состоится презентация ежегодного доклада НПО «Общественная оценка национальной экологической политики» за 2011 год. В презентации примут участие представители более 100 различных неправительственных организаций экологического направления.

* Состоится пленарное заседание ВРУ.

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Совета регионов (АПУ, ул. Банковая, 11).

* Пресс-конференция на тему: "Последствия мер по регулированию зернового рынка. Состояние и перспективы отрасли на 2013 год". Участники: президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко, руководитель департамента международной торговли ЮФ "Волков и Партнеры" Андрей Заблоцкий.

* Пресс-конференция Артема Глущенко, директора компании "3СТАР" оператора наружной рекламы в Киеве о ходе судебного дела о повышении киевской властью тарифов за право использования мест для размещения рекламных конструкций 24 декабря 2012 года в Окружном Административном суде г. Киева пройдет очередное слушанье дела №2А-14405/12/2670 – касательно тарифов на наружную рекламу в столице. Суть иска заключается в отмене пунктов Порядка размещения рекламы в Киеве касательно оплаты за право использования мест для размещения рекламных конструкций в Киеве, которые не соответствуют нормам постановления Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2003 г. № 2067.

* Пресс-конференция на тему: «Украинская ГТС: почему за «трубу» стоит торговаться». Участники: председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик; эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

* Пресс-конференция на тему: «Экономика, финансы, банки в 2012 г.: итоги и тенденции на 2013 год». В работе примет участие Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-Евразийской банковской федерации, заслуженный экономист Украины.

* Состоится торжественный ввод в эксплуатацию 2-й очереди ЖК «Чайка» на 184 квартиры и пресс-брифинг для СМИ. Участники: председатель КОГА Анатолий Присяжнюк; начальник Управления капитального строительства КОГА Николай Стариченко, председатель правления Государственного ипотечного учреждения Валентин Рыбачук; президент группы компаний «Чайка» Оксана Кондрашевская; ген.директор ООО «ОМОКС» Алексей Кулагин, первый зампредседателя правления «Укргазбанка» Станислав Шлапак.

* Возле Министерства культуры Украины пройдет акция в защиту Гостиного двора. Активисты будут требовать от министра культуры подписать приказ на базе подготовленного научно-методическим советом Минкультуры документа о новом охранном статусе Гостиного Двора - памятнике градостроительства (в комплексе ансамбля Контрактовой площади) (ул.И.Франка, 19). В 14-30 - вторая часть акции: - украшение елки в Гостином дворе к Новому году и Рождественским праздникам.

* Пресс-конференция на тему: "Энергетика Украины 2012 - итоги года. Проблемы и перспективы 2013 года". Участники: Александр Нарбут, независимый эксперт по вопросам энергетики; Владимир Омельченко, ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова; Вячеслав Княжницкий, экс-посол Украины по особым поручениям по вопросам энергетической безопасности. Организатор: Информационное агентство "Украинские Новости".

* Премьер-министр Украины Николай Азаров вручит Государственные премии Украины в области науки и техники.

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