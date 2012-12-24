Саламатин будет советником Президента по вопросам безопасности и обороны

Бывший министр обороны Украины Дмитрий Саламатин будет назначен на должность советника Президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня В.Янукович, представляя руководящему составу Министерства обороны нового министра Павла Лебедева.

«Для него (Саламатина – УНИАН) остается желание работать в нашей команде. Он дал согласие. Поэтому Дмитрий Альбертович будет назначен в ближайшее время, после оформления соответствующих документов, советником Президента по вопросам безопасности и обороны», - сказал В.Янукович.

По словам Президента, П.Лебедев имеет опыт и соответствующее образование, и его назначение было согласовано с представителями парламентского большинства.

Кандидатуру П.Лебедева, по словам главы государства, предложил премьер-министр Украины Николай Азаров.

В свою очередь, Д.Саламатин отметил, что неоднократно обращался к В.Януковичу с просьбой освободить его от должности министра обороны в связи с «необходимостью как следует поправить свое здоровье».

Д.Саламатин поблагодарил представителей Минобороны за работу.

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