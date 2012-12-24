ТОП-10 (24 декабря)

Янукович назначил новый состав Кабинета министров

Янукович создал Министерство доходов и сборов на базе налоговой и таможенной служб

«Нафтогаз» выкупит у «Дельта Банка» ОВГЗ на 12,101 млрд грн

«Укравтодор» намерен привлечь у четырех банков под госгарантии 13 млрд грн

Арбузов весной сможет возглавить правительство – Данилишин

Янукович спустя два года восстановил Министерство промышленной политики

Азаров провел первое заседание нового Кабмина и дал некоторые поручения

Янукович ждет от нового Кабмина планов структурного развития экономики. Срок - два месяца

НАТО продлило до декабря 2014 года контракт на аренду самолетов Ан-124 «Руслан»

Российская «Альфа-групп» покупает IDS Borjomi

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Янукович назанчил новый состав Кабинета министров

Президент Украины Виктор Янукович назначил новый состав Кабинета Министров Украины. Согласно указам, которые размещены на официальном сайте главы государства, новый состав Кабмина такой (по состоянию на 24.12.2012):

Премьер-министр - Николай Азаров;

Первый вице-премьер-министр - Сергей Арбузов (сфера аграрной политики и продовольствия, экономического развития, торговли, социальной политики, финансов, доходов и сборов).

Вице-премьер-министр - Юрий Бойко (сфера экологии, природных ресурсов, энергетики, угольной промышленности и промышленной политики).

Вице-премьер-министр - Александр Вилкул (сфера инфраструктуры, регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства).

Вице-премьер-министр - Константин Иванович Грищенко

Министры:

министр агрополитики и продовольствия - Николай Присяжнюк,

министр внутренних дел Украины - Виталий Захарченко,

министр доходов и сборов Украины - Александр Клименко,

министр экологии и природных ресурсов Украины - Олег Проскуряков,

министр экономического развития и торговли Украины - Игорь Прасолов,

министр энергетики и угольной промышленности Украины - Эдуард Ставицкий,

министр иностранных дел Украины - Леонид Кожара,

министр инфраструктуры Украины - Владимир Козак,

министр образования и науки, молодежи и спорта Украины - Дмитрий Табачник,

министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины - Геннадий Темник,

министр социальной политики Украины - Наталья Королевская,

министр обороны Украины - Павел Лебедев,

министр здравоохранения Украины - Раиса Богатырева,

министр финансов Украины - Юрий Колобов,

министр юстиции Украины - Александр Лавринович,

министр Кабинета министров - Елена Лукаш.

Госслужбы:

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям - Михаил Болотский.

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Янукович создал Министерство доходов и сборов на базе налоговой и таможенной служб

Президент Украины Виктор Янукович создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов.

Об этом говорится в указе президента, размещенном на сайте главы государства.

Одновременно в указе сказано, что в обязанности нового министерства будет входить также администрирование единого взноса на общеобязательное социальное страхование.

Как сообщал ранее УНИАН, Государственную налоговую службу возглавлял с начала 2012 года Александр Клименко, который указом главы государства от 24 декабря был отправлен в отставку.

Таможенной службой руководил Игорь Калетник, который на парламентских выборах был избран народным депутатом по спискам Коммунистической партии.

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«Нафтогаз» выкупит у «Дельта Банка» ОВГЗ на 12,101 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у «Дельта Банка» на общую сумму 12,101 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, ОВГЗ планируется реализовать 15 лотами.

Дата акцепта — 21 декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2009 года Кабинет министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд грн за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

«Нафтогаз» впоследствии начал продавать облигации или заключать сделки РЕПО с банками, что позволило ему оплатить закупку российского газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Дельта Банк» зарегистрирован 9 февраля 2006 года. На 1 января 2012 г. основными акционерами банка являлись: Николай Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

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«Укравтодор» намерен привлечь у четырех банков под госгарантии 13 млрд грн

Государственное агентство автомобильных дорог («Укравтодор») намерено привлечь под государственные гарантии у четырех банков кредитные ресурсы на общую сумму 13 млрд грн.

Как сообщается на сайте «Государственные закупки», в частности, «Укравтодор» намерен привлечь у ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») 3 млрд грн, у АБ «Укргазбанк» - 3 млрд грн, у ПАО «Акционерный коммерческий банк «Киев» - 1 млрд грн и у «Ощадбанка» два кредита на 1 млрд грн и 5 млрд грн.

Согласно сообщениям об акцептах, стоимость заимствований составит 0 грн.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» намерен привлечь у «Укрэксимбанка» 2 млрд грн при стоимости заимствования 1,182 млрд грн.

Напомним, 21 декабря Кабинет министров Украины увеличил на 2012 год государственные гарантии для обеспечения выполнения обязательств Государственного агентства автомобильных дорог («Укравтодор») в 4 раза - с 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.

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Арбузов весной сможет возглавить правительство – Данилишин

Сергей Арбузов, назначенный первым вице-премьер-министром Украины, уже весной сможет возглавить правительство, прогнозирует экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин (министр экономики в правительстве Ю.Тимошенко - ред.).

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

Б.Данилишин заявил, что приветствует решение Президента Виктора Януковича о назначении С.Арбузова на новую должность.

«Могу только приветствовать решение Президента Украины о назначении Сергея Арбузова первым вице-премьер-министром Украины. В нынешних условиях на этом посту нужен человек с широкими международными связями, авторитетом в финансовых и банковских кругах мира, равноудаленный от всех олигархических структур. Считаю, что С.Арбузов зарекомендовал себя положительно как председатель Национального банка Украины. В 2008-2009 годах о таком тесном сотрудничестве правительства и Нацбанка можно было только мечтать», - написал Б.Данилишин.

Он также отметил, что после «стажировки» на посту первого вице-премьера С.Арбузов, как единственный кандидат, сможет претендовать на пост премьер-министра.

«Думаю, что, как и в свое время в Национальном банке Украины, он пройдет соответствующую стажировку в правительстве и до весны сможет сформироваться как руководитель правительства. Пока других кандидатур в настоящей президентской команде я не вижу», - заявил Б.Данилишин.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Сергея Арбузова первым вице-премьер-министром Украины.

С.Арбузов занимал пост главы НБУ с 2010 года.

По мнению экспертов, кандидатура С.Арбузова рассматривалась на пост премьера, однако Президент решил переназначить на этот пост Николая Азарова.

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Янукович спустя два года восстановил Министерство промышленной политики

Виктор ЯнуковичПрезидент Украины Виктор Янукович своим указом восстановил Министерство промышленной политики Украины. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Президента.

«Создать Министерство промышленной политики Украины, реорганизовав Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом», - говорится в указе.

В то же время, руководитель новосозданного министерства пока не назначен.

Напомним, согласно указу Президента Украины Виктора Януковича (от 9 декабря 2010 года) об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти Министерство промышленной политики было реорганизовано в Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, которое возглавил последний министр промышленной политики Дмитрий Колесников. В 2011 году Минпромполитики было окончательно расформировано.

В сентябре 2012 года Президент Виктор Янукович высказывается за реформирование Кабинета министров с целью увеличения внимания к промышленной отрасли экономики.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины в понедельник, 24 декабря, своим указом также постановил создать Министерство по доходам и сборам и реорганизовать Министерство по чрезвычайным ситуациям в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, деятельность которой, как предполагается, будет курироваться Кабинетом министров через министра обороны Украины.

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Азаров провел первое заседание нового Кабмина и дал некоторые поручения

Премьер-министр Украины Николай Азаров провел первое заседание новоназначенного Кабинета министров.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, Н.Азаров поздравил членов правительства с назначением, «с высокой ответственностью», пожелал им здоровья, настойчивости, энергии, вдохновения.

Он отметил, что Кабинет министров работает как единая команда, которая обязана воплощать политику Президента Украины и обеспечивать развитие страны.

Уже сегодня все вновь назначенные министры будут представлены коллективам министерств.

Глава правительства отметил, что среди назначенных министров есть те, кто имеет значительный опыт работы, однако до этого они не возглавляли министерства и ведомства. Это позволит по-новому оценить работу этих органов, найти новые подходы к решению проблем. В то же время Н.Азаров выразил уверенность, что в министерствах есть опытные специалисты и традиции, которые помогут новым руководителям.

«Работа министра – это не только управление колоссальной отраслью, но и наработка нужных решений и способность осуществлять эффективный контроль за исполнением», - подчеркнул премьер-министр. При этом Н.Азаров отметил, что министры должны больше консультироваться с экспертами и общественностью, часто бывать в регионах, чтобы знать реальную картину работы отрасли.

Главной задачею нового правительства Н.Азаров назвал обеспечение экономического роста.

«Только обеспечение экономического роста позволит обеспечить рост социальных стандартов», - отметил он.

Премьер-министр поставил задачу разработать программу действий Правительства на 2013-2014 годы, которая бы обеспечивала экономическое развитие по практическим составляющим. К ее разработке должны приобщиться все министерства. Программа должна быть подкреплена ресурсами: кредитными, инвестиционными, бюджетными. От этого главным образом зависит результат работы в 2013 году.

Особое внимание премьер-министр акцентировал на улучшении внешнеторгового баланса Украины, а следовательно, на производстве конкурентоспособной продукции и продвижении украинских товаров на заграничных рынках.

«Мы должны защищать собственные рынки и научиться продвигать наши товары», - отметил премьер-министр.

Также Н.Азаров акцентировал необходимость быть министрам «более публичными», доступными для прессы, доносить до общества информацию о работе Кабинета министров, о важных решениях, которые принимаются.

«Мы должны быть публичными, уметь выступать, отстаивать свои позиции, рассказывать людям о работе. Потому что нам есть о чем рассказывать, ведь сделано достаточно много», - резюмировал Н.Азаров.

Правительство в новом составе приняло первые решения, которые обеспечивают жизнедеятельность страны в период праздников и решения социальных вопросов.

В частности, в соответствии с фактом потребностей отдельных территорий, перераспределена субвенция из государственного бюджета на осуществление государственных программ социальной защиты: таких, как помощь семьям с детьми, детям-инвалидам, инвалидам с детства. Расписан нераспределенный объем дополнительной дотации на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов – эти средства в первую очередь пойдут на выплату зарплат. Утвержден перечень бюджетных программ по закону о Государственном бюджете на 2013 год.

Также Н.Азаров дал первые поручения новоназначенным членам правительства. Премьер-министр отметил, что, несмотря на последнюю неделю года, еще достаточно много неотложной работы. В частности, до конца года необходимо утвердить местные бюджеты.

«Бюджеты должны быть не кое-какие, а обязательно сбалансированные», - подчеркнул Н.Азаров.

Он поручил вице-премьер-министру Александру Вилкулу лично контролировать вопрос утверждения местных бюджетов.

Также Н.Азаров отметил, что вопросами, связанными с чрезвычайными ситуациями, в правительстве будет заниматься вице-премьер-министр Юрий Бойко.

Кроме того, премьер-министр поручил министру социальной политики Наталии Королевской взять на контроль вопрос выплаты заработной платы. Поскольку, по его словам, то, о чем отчитывается региональная власть, к сожалению, не всегда совпадает с действительностью. «Мы должны обеспечить своевременную выплат заработной платы», - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Государственной финансовой инспекции Украины, на начало декабря задолженность по выплате зарплаты работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, составляла свыше 1,3 млрд грн. Председатель Госфининспекции Петр Андреев 18 декабря на рабочем совещании предположил, что значительная часть местных чиновников может быть уволена с работы из-за наличия задолженности по выплате зарплаты работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов.

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Янукович ждет от нового Кабмина планов структурного развития экономики. Срок - два месяца

В течение двух месяцев правительство должно подготовить планы структурного развития экономики на 2013 год. Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время встречи с членами новоназначенного Кабинета министров, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы должны в кратчайшие сроки - я считаю, это решение примет правительство во главе с премьер-министром - разработать соответствующие программные мероприятия. Что мы будем делать, на что мы должны нацелить реализацию структурного развития экономики», - сказал глава государства. «По срокам, я просил бы, чтобы мы в ближайшее время это услышали», - добавил В.Янукович.

Президент отметил, что развитие внутреннего рынка, фокусирование усилий на кредитовании отечественной промышленности, бизнеса, максимальное участие национального капитала в этом процессе - инструменты, которые сегодня необходимы для защиты и активизации экономики Украины. «Результаты практического труда, практического выполнения предыдущих планов свидетельствуют, что необходимо значительно усилить контроль над использованием всех имеющихся ресурсов, особенно бюджетных средств», - сказал глава государства. Он подчеркнул, что ожидает от контролирующих органов эффективной работы.

В следующем году, отметил Президент, необходимо тщательным образом проанализировать недостатки, которые имели место в 2012 году, - и учесть это при дальнейшем планировании. «Я буду просить вас, персонально каждого, очень ответственно подойти к этой работе - созданию таких планов на следующий год», - отметил В.Янукович.

Глава государства обратил особое внимание на необходимость продолжения избранного пути реформирования страны. «Мы должны двигаться дальше. Много сделано позитивного - это необходимо наращивать и продолжать», - сказал глава государства.

В.Янукович также отметил важность работы с гражданами, чтобы понимать, как люди реагируют на изменения, которые уже сделаны или планируется осуществить. «Каждый в своем направлении должен работать с общественными организациями, с объединениями граждан, выезжать в регионы, на места, проводить разъяснительную работу», - сказал Президент, обращаясь к членам правительства.

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НАТО продлило до декабря 2014 года контракт на аренду самолетов Ан-124 «Руслан»

Североатлантический альянс продлил до декабря 2014 года контракт с украинско-российской компанией "Руслан Интернешнл" на аренду транспортных самолетов Ан-124-100 - "Руслан", сообщил на пресс-конференции президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

По его словам, в рамках программы НАТО - SALIS собственники этих грузовых самолетов госпредприятие «Антонов» и компания "Волга-Днепр" предоставляют Альянсу два самолета на постоянной основе, а другие четыре машины поставляются в случае необходимости.

В перечне заказчиков программы аренды - SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) находятся, в частности, такие страны, как Греция, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция и Германия. Самолеты «Руслан» грузоподъемностью 150 тонн по контракту осуществляют перевозку грузов по всему миру.

Д. Кива также отметил, что условия контракта обязывают компанию "Антонов" выполнять свои обязательства по проекту совместно с российскими партнерами.

«На сегодняшний день в таких перевозках нет конкурентов «Руслану». Он очень нужен и важен для коммерческих перевозок, и мир востребовал эти самолеты», - сказал президент ГП «Антонов».

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

Транспортный самолет "Руслан" - крупнейший серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено. В 2011 года президент - генконструктор ГП «Антонов» Д. КИВА заявил, что серийное производство самолетов Ан-124 и Ан-70 можно начать в 2014 году.

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Российская «Альфа-групп» покупает IDS Borjomi

Структура «Альфа групп» российского бизнесмена Михаила Фридмана покупает контрольный пакет производителя минеральной воды IDS Borjomi, сообщает Reuters со ссылкой на представителя «Альфа-Банка».

Этот российский банк выступает консультантом данной сделки.

В числе активов IDS Borjomi - завод по розливу минеральной воды в Боржоми (Грузия), два завода минеральных вод в Украине – Миргородский и Моршинский, а также завод в РФ.

Сумма сделки по покупке активов IDS Borjomi может составить около 300 миллионов долларов, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Миноритарная доля останется у действующих акционеров, наследников бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Представитель «Альфа-Банка» отказалась сообщить сумму сделки.

На актив также претендовали, по данным российских СМИ, Standard Capital, TPG, Klever Asset Management, АФК Система, фонд, близкий к президенту Международной шахматной федерации Кирсану Илюмжинову.

Осенью 2012 года на российские и украинские активы группы был наложен арест в рамках дела о предполагаемом мошенничестве и легализации предпринимателем Борисом Березовским имущества и денежных средств.

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