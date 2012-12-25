ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Шагами марш», в котором пишет: Предстоящий год обещает стать ключевым в выборе вектора политической и экономической интеграции Украины. До сих пор власть пыталась балансировать между Россией и Европой, однако в 2013 году обстоятельства скорее всего вынудят Киев сделать выбор...

http://www.kommersant.ua/doc/2097914

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина меняет инвесторов», в котором пишет: Убытки, вызванные проблемными валютными кредитами, стагнация экономики и конкуренция с местными учреждениями заставляют западные банковские группы искать способы покинуть рынок. В уходящем году семь банков с иностранным капиталом ушли или до минимума сократили свое присутствие в стране, а остальные занялись чисткой своих кредитных портфелів…

http://www.kommersant.ua/doc/2097907

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«Сегодня» в публикации «Национальный банк подвел итоги года» пишет: 2012 год был серьезным испытанием для Национального банка, однако регулятору не только удалось удержать курс гривни от обесценивания, но и реформировать валютный и денежный рынки…

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Nacionalnyy-bank-podvel-itogi-goda.html

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Издание «Дело» публикует материал «Азаров уступит кресло премьера Арбузову — зарубежные СМИ (обзор)», в котором пишет: После назначения вице-премьером Арбузов стал важным игроком в переговорах с МВФ и, возможно, скоро переместится на место Азарова, констатируют англоязычные медиа…

http://delo.ua/ukraine/azarov-ustupit-kreslo-premera-arbuzovu-zarubezhnye-smi-obzor-193301/

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации ««Роснефть» нашла средства на выкуп ТНК-ВР у иностранных банков и нефтетрейдеров» пишет: Половину покупки на $16,8 млрд профинансируют 15 международных банков; выкуп оставшихся 50% будет частично осуществлен за счет предоплаты трейдеров Glencore и Vitol…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/7575881/dengi_najdeny

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Издание «Известия» в публикации «Дерипаске заморозили олимпийские кредиты» пишет: ВЭБ по меньшей мере второй раз приостанавливает финансирование стройки Сочи-2014…

http://izvestia.ru/news/542219

(УНИАН)