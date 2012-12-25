Депутат Европарламента: нет никаких причин сохранения визового режима для украинцев

Москва. Депутат Европейского парламента, глава делегации Европейского парламента в Комитете парламентского сотрудничества Украина-ЕС Павел Коваль уверен, что на сегодняшний день нет никаких обоснованных причин для сохранения визового режима для граждан Украины.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Я думаю, что это (отмена визового режима - УНИАН) должно быть нашей стратегической целью на ближайшие несколько лет. Поддержкой не только политиков и чиновников, но и интеллигенции, надо показать, что нет никаких обоснованных причин для сохранения визового режима для граждан Украины», - сказал П.Коваль.

«Я не вижу серьезных причин, по которым молодые люди из Киева, Харькова или Львова должны получать визы, чтобы, например, на поезде поехать в Варшаву», - добавил он.

Евродепутат убежден, что это понятно всем, кто смотрит на проблему не с точки зрения брюссельского чиновника.

По его словам, опасения о том, что пол-Украины переедет нелегально работать в ЕС, несерьезные. В.Коваль подчеркнул, что подобные опасения были относительно других стран, но они не оправдались.

«Возникает вопрос – а кто будет смотреть за детьми, убирать квартиры в Лондоне и Брюсселе, если это не будут делать поляки и украинцы?», - сказал П.Коваль и добавил, что местные жители просто не хотят устраиваться на такую неквалифицированную работу.

«Я много раз слышал подобные аргументы против поляков и вообще их не воспринимаю и считаю их неприличными по отношению как к гражданам Украины, так и к полякам, которые работают на Западе», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз предоставил Украине План действий по либерализации визового режима на саммите в ноябре 2010 года. Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС. План состоит из двух этапов: подготовка необходимого законодательства и реализация реформ, а его положения касаются четырех сфер: безопасности документов, нелегальной миграции, обеспечения общественного порядка и гражданских прав и свобод.

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