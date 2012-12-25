Янукович хочет сделать Украину «связующим звеном» между ЕС и «евразийским регионом»

Президент Украины Виктор Янукович убежден, что Украина имеет уникальный шанс стать «связующим звеном» между Европейским Союзом и «странами евразийского региона».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал, открывая заседание Совета регионов.

Он высоко оценил парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и ратификацию Соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

«По большому счету, это уникальный момент для Украины, который открывает путь к реализации идеи общего пространства развития, где Украина будет играть роль связующего звена между Европейским Союзом и странами евразийского региона», - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина "постепенно будет присоединяться к правилам Таможенного союза".

На 18 декабря был запланирован рабочий визит Президента в Москву для проведения переговоров с российским коллегой В.Путиным и подписания документов, однако визит перенесли.

В связи с этим пресс-служба В.Януковича отметила, что «темами встречи президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности - выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана. Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита».

10 декабря Совет иностранных дел ЕС принял заключения относительно ситуации в Украине, в которых заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Украиной на саммите “Восточного партнерства” в ноябре 2013 года при условии осуществления Украиной реформ избирательного законодательства, продолжения судебной реформы, осуществления конституционной реформы, конкретных шагов в сфере борьбы с коррупцией, улучшения ситуации в сфере управления государственными финансами.