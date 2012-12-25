Рыбак надеется, что ВР уже с 10 января начнет принимать первые законы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявляет, что уже с 10 января парламент начнет принимать законы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Рыбак заявил сегодня на брифинге.

«Я думаю, что уже с 10 января Верховная Рада на своих сессионных заседаниях начнет рассматривать законы», - сказал В.Рыбак.

Он сообщил, что ряд законопроектов уже поступили из Кабинета министров и из Администрации Президента.

Кроме того, сказал В.Рыбак, сейчас готовится программа рассмотрения законопроектов на всю каденцию парламента.

Как сообщал УНИАН, следующее заседание ВР назначено на 10 января 2013 года.