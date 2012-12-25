Янукович изменил состав Совета регионов в связи с кадровыми перестановками в правительстве

Президент Украины Виктор Янукович изменил состав Совета регионов в связи с формированием нового состава правительства. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. В.Янукович утвердил в составе Совета регионов новоназначенных первого вице-премьер-министр Украины Сергея Арбузова, вице-премьер-министра Александра Вилкула, председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака. Также глава государства ввел в состав Совета регионов президента Ассоциации городов Украины Юрия Вилкула, председателя Днепропетровской областной государственной администрации Дмитрия Колесникова, председателя Львовского областного совета Петра Колодия, председателя Винницкой областной государственной администрации Ивана Мовчана, министра экономического развития и торговли Украины Игоря Прасолова, председателя Ивано-Франковского областного совета Василия Скрыпнычука, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Темника. Вместе с тем из состава Совета регионов выведены Валерий Баранов, Анатолий Близнюк, Николай Джига, Алексей Кайда, Владимир Литвин, Александр Омельченко, Олег Панькевич, Петр Порошенко, Александр Сыч, Валерий Хорошковский, Леонид Черновецкий.

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