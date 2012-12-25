Украинцам разрешили находиться в Пекине в течение трех суток без виз

Правительство Китайской Народной Республики приняло решение о введении в действие с 1 января 2013 года 72-часового режима безвизового транзита для граждан 45 стран мира, в том числе Украины, которые прибывают в город Пекин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

«Основной целью введения безвизового транзита является расширение внешних связей Китая, ускорение процесса интернационализации Пекина и содействие въездному туризму», - сказал А.Дикусаров.

Он отметил, что в рамках режима безвизового транзита иностранцы не могут выезжать за пределы Пекина, а время их пребывания в столице не должно превышать 72 часа.