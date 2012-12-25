Янукович заявляет, что 2013 год будет годом вызовов для власти
Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что 2013 год будет годом вызовов для власти.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Совета регионов.
«Главным вызовом для власти в 2013 году является кризис ожиданий и доверия в нашем обществе. …Безусловно, граждане еще не почувствовали радикальных, положительных изменений… низкие средние доходы семей, сложная ситуация в медицине, образовании, безработица, высокий уровень коррупции, сложности с организацией и ведением бизнеса – все это существенно влияет на настроения и запросы людей», - сказал В.Янукович.
По его словам, 2013 год будет годом экзаменов, но он даст и уникальный шанс для продолжения реформ и модернизации страны.
Также В.Янукович подчеркнул важность дальнейшего эффективного развития реального сектора отечественной экономики. Он отметил, что развитие реального сектора и внутреннего рынка как основы внедрения новой экономической модели роста предусматривает активную политику импортозамещения, широкое внедрение механизмов государственно-частного партнерства. Существенной составляющей стратегии импортозамещения он назвал политику энергосбережения, рост удельного веса собственных энергоресурсов, включая нетрадиционные и возобновляемые источниками энергии.
«Эти ориентиры должны быть среди определяющих в отраслевых, региональных стратегиях, а также при разработке национальных проектов», - сказал В.Янукович.
Президент отметил, что развитие реального сектора нуждается в новых инструментах привлечения средств и стимулирования кредитования экономики.
В то же время он сказал, что до сих пор не отработан эффективный механизм привлечения сбережений граждан к инвестированию в реальный сектор экономики. В этой сфере, по словам В.Януковича, нужно тесное сотрудничество правительства, Национального банка и новосозданного Министерства доходов и сборов.
«Многие подготовленные инициативы имеют действительно прогрессивный характер и нуждаются в совместной реализации, такие, например, как трансфертное ценообразование», - сказал глава государства.
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