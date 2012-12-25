Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что 2013 год будет годом вызовов для власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Совета регионов.

«Главным вызовом для власти в 2013 году является кризис ожиданий и доверия в нашем обществе. …Безусловно, граждане еще не почувствовали радикальных, положительных изменений… низкие средние доходы семей, сложная ситуация в медицине, образовании, безработица, высокий уровень коррупции, сложности с организацией и ведением бизнеса – все это существенно влияет на настроения и запросы людей», - сказал В.Янукович.

По его словам, 2013 год будет годом экзаменов, но он даст и уникальный шанс для продолжения реформ и модернизации страны.

Также В.Янукович подчеркнул важность дальнейшего эффективного развития реального сектора отечественной экономики. Он отметил, что развитие реального сектора и внутреннего рынка как основы внедрения новой экономической модели роста предусматривает активную политику импортозамещения, широкое внедрение механизмов государственно-частного партнерства. Существенной составляющей стратегии импортозамещения он назвал политику энергосбережения, рост удельного веса собственных энергоресурсов, включая нетрадиционные и возобновляемые источниками энергии.

«Эти ориентиры должны быть среди определяющих в отраслевых, региональных стратегиях, а также при разработке национальных проектов», - сказал В.Янукович.

Президент отметил, что развитие реального сектора нуждается в новых инструментах привлечения средств и стимулирования кредитования экономики.

В то же время он сказал, что до сих пор не отработан эффективный механизм привлечения сбережений граждан к инвестированию в реальный сектор экономики. В этой сфере, по словам В.Януковича, нужно тесное сотрудничество правительства, Национального банка и новосозданного Министерства доходов и сборов.

«Многие подготовленные инициативы имеют действительно прогрессивный характер и нуждаются в совместной реализации, такие, например, как трансфертное ценообразование», - сказал глава государства.

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