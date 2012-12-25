Анонс на 26 декабря

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Состоится акция в защиту Усадьбы семьи Сикорских. Дом, в котором провел свое детство и юность изобретатель вертолета Всемирно известный Игорь Сикорский, сегодня на грани уничтожения. На заднем дворе этого дома был сконструирован первый в мире вертолет. Усадьба Сикорского находится в собственности Министерства обороны Украины. Во время акции будут обнародованы сенсационные документы, касающиеся Усадьбы Сикорского, которые удалось получить с помощью народных депутатов Украины.

* Состоится заседание Национального пресс-клуба по аграрным и земельным вопросам на тему: "Сколько будет стоить украинским крестьянам регистрация их прав на недвижимое имущество?''. Приглашены: Анатолий Лещенко, зам.директора Департамента государственной регистрации прав на недвижимое имущество Государственной регистрационной службы Украины, Андрей Кошиль, директор Ресурсного центра по правам на землю, президент Ассоциации "Земельный союз Украины", Андрей Мартын, член Совета Ассоциации'' Земельный союз Украина''; Павел Кулинич, главный юридический советник проекта USAID "АгроИнвест".

* В Киеве пройдут выставки-ярмарки «Мир меха» и «Новогодние подарки». Участники выставки представят модели текущего года, от классических до ультрамодных. Вниманию посетителей будет предложен большой выбор меховых и кожаных изделий, а также аксессуаров. Для женщин - шубы, полушубки, меховые жилеты, головные уборы из норки, лисы, бобра, шиншиллы, каракуля, енота, мутона и пр. Для мужчин: куртки, дубленки, пальто и головные уборы. А также, перчатки, сумки, ремни и многое другое. Производители: Украина, Россия, Италия, Польша, Греция, Турция, Китай и др. Посетители выставки «Мир меха» будут приятно удивлены широким ассортиментом меховых и кожаных изделий и смогут их приобрести со значительными скидками.

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