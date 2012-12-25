Азаров утвердил график участия членов Кабмина в работе прямой телефонной линии

Премьер-министр Украины Николай Азаров утвердил график участия членов правительства, руководителей центральных органов исполнительной власти в работе прямой телефонной линии Кабинета министров Украины на январь-март 2013 года.

Документ от 19 декабря обнародован в газете “Урядовий кур`єр”.

Согласно графику, 11 января состоится прямая телефонная линия с участием представителя Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 15 января - Министерства аграрной политики и продовольствия, 18 января - Министерства внутренних дел, 22 января - Министерства экономического развития и торговли, 25 января - Министерства экологии и природных ресурсов, 29 января - Министерства энергетики и угольной промышленности.

В феврале состоятся прямые телефонные линии с участием представителей таких ведомств: 1 февраля - Министерства иностранных дел, 5 февраля - Министерства инфраструктуры, 8 февраля - Государственной исполнительной службы, 12 февраля - Министерства культуры, 15 февраля - Министерства образования и науки, молодежи и спорта, 19 февраля - Пенсионного фонда Украины, 22 февраля - Министерства обороны Украины, 26 февраля - Министерство чрезвычайных ситуаций.

В марте граждане смогут пообщаться с должностными лицами таких ведомств: 1 марта - Министерства здравоохранения, 5 марта - Государственной архивной службы, 12 марта - Министерства социальной политики, 15 марта - Министерства юстиции, 19 марта - Министерства финансов, 22 марта - Государственного агентства земельных ресурсов, 26 марта - Государственной пенитенциарной службы, 29 марта - Государственной инспекции по вопросам труда.

Правительственная прямая телефонная линия будет работать в указанные дни с 14.00 до 16.00 по тел. 254-05-65.