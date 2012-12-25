ТОП-10 (25 декабря)

Верховная Рада утвердила председателей профильных комитетов

Рост ВВП Украины в 2012 году ожидается на уровне до 1% - Янукович

«Укравтодор» выпустит облигации под госгарантии на 14 млрд грн

Завтра вступают в силу изменения к госбюджету-2012 о выделении дотаций местным бюджетам

Янукович раскритиковал закупку поездов Hyundai

Исполняющим обязанности председателя Нацбанка назначен Игорь Соркин

Янукович поручил Кабмину усилить контроль за использованием бюджетных средств

Янукович заявляет, что 2013 год будет годом вызовов для власти

Доллар на межбанке упал к уровню 8 грн

Объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа в 3-м квартале составил 4% ВВП

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Верховная Рада утвердила председателей профильных комитетов

Верховная Рада Украины приняла постановление «О комитетах Верховной Рады Украины 7 созыва».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 339 из 407 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с постановлением, председателем Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений избран Григорий Калетник (фракция Партии регионов). Первый заместитель председателя Комитета – Тарас Кутовый (фракция партии "УДАР Виталия Кличко"). Еще один первый заместитель председателя Комитета - Сергей Лабазюк (внефракционный). Заместителями председателя данного Комитета избраны Василий Кравчук (фракция "Батькивщина"), Игорь Сабий (фракция ВО "Свобода"), Степан Ивахив (внефракционный), Евгений Сигал (фракция Партии регионов). Секретарь Комитета - Виктор Губарь (фракция КПУ).

Председателем Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией избран Виктор Чумак (фракция партии "УДАР Виталия Кличко"). Первым заместителем председателя Комитета стал Геннадий Москаль ("Батькивщина"). Заместители председателя Комитета – Николай Джига (фракция Партии регионов), Виталий Ярема ("Батькивщина"). Секретарь Комитета - Владимир Малышев (фракция Партии регионов).

Председателем Комитета по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики избран Спиридон Килинкаров (КПУ). Первые заместители председателя этого Комитета – Владимир Вечерко (фракция Партии регионов), Геннадий Зубко ("Батькивщина"). Заместители председателя Комитета – Дмитрий Андриевский ("Батькивщина"), Александр Бобков (фракция Партии регионов), Владимир Сальдо (фракция Партии регионов). Секретарь Комитета — Виталий Чугунников ("УДАР").

Председателем Комитета по вопросам бюджета избран Евгений Геллер (Партия регионов). Первые заместители председателя Комитета – Сергей Буряк (Партия регионов), Оксана Калетник (КПУ). Заместители председателя Комитета – Александр Волков (Партия регионов), Валерий Дубиль ("Батькивщина"), Ярослав Дубневич ("УДАР»). Секретарь Комитета – Владимир Шкварилюк ("Батькивщина").

Председателем Комитета по вопросам верховенства права и правосудия избран Сергей Кивалов (Партия регионов). Первый заместитель председателя Комитета – Олег Махницкий (ВО "Свобода"). Заместители председателя Комитета – Роман Романюк ("УДАР"), Дмитрий Шпенов (Партия регионов). Секретарь Комитета Павел Петренко ("Батькивщина").

Председателем Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления избран Давид Жвания (Партия регионов). Первый заместитель председателя Комитета – Ольга Михайленко (КПУ). Заместители председателя Комитета – Наталия Новак ("УДАР"), Олег Параскив (Партия регионов), Олег Сиротюк (ВО "Свобода"). Секретарь Комитета – Руслан Князевич («Батькивщина»).

Председателем Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы избрана Ирина Сех (ВО "Свобода"). Первый заместитель председателя Комитета – Олег Лукашук ("Батькивщина"). Заместитель председателя Комитета – Сергей Глазунов (Партия регионов). Секретарь Комитета – Евгений Балицкий (Партия регионов).

Председателем Комитета по вопросам экономической политики избран Андрей Иванчук ("Батькивщина"). Первым заместителем председателя Комитета стал Сергей Кальцев (Партия регионов). Заместители председателя Комитета – Михаил Головко (ВО "Свобода"), Ирина Горина (Партия регионов), Сергей Кацуба (Партия регионов), Ксения Ляпина ("Батькивщина"). Секретарь Комитета - Андрей Пономарев (Партия регионов).

Председателем Комитета по вопросам европейской интеграции избран Григорий Немыря "Батькивщина"). Первые заместители председателя Комитета - Ирина Бережная (Партия регионов), Ирина Геращенко ("УДАР"). Заместители председателя Комитета – Олег Панькевич (ВО "Свобода"), Виктор Тихонов (Партия регионов). Секретарь Комитета — Елена Нетецкая (Партия регионов).

Председателем Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности избран Андрей Кожемякин ("Батькивщина"). Первый заместитель председателя Комитета - Артем Пшонка (Партия регионов). Заместители председателя Комитета – Владимир Олийнык (Партия регионов), Николай Паламарчук ("УДАР"), Дмитрий Шенцев (Партия регионов). Секретарь Комитета - Виталий Журавский (Партия регионов).

Председателем Комитета по иностранным делам избран Виталий Калюжный (Партия регионов). Первые заместители председателя Комитета - Игорь Алексеев (КПУ), Валентин Наливайченко ("УДАР"). Заместители председателя Комитета – Юрий Мирошниченко (Партия регионов), Лев Миримский (внефракционный), Владимир Полочанинов ("Батькивщина"). Секретарь Комитета - Леся Оробец ("Батькивщина").

Председателем Комитета по вопросам информатизации и информационных технологий избран Валерий Омельченко (Партия регионов). Первый заместитель председателя Комитета - Руслан Лукьянчук ("Батькивщина"). Заместители председателя Комитета – Алексей Белый (Партия регионов), Анатолий Гиршфельд (Партия регионов). Секретарь Комитета — Александр Мочков ("УДАР").

Председателем Комитета по вопросам науки и образования избрана Лилия Гриневич ("Батькивщина"). Первый заместитель председателя Комитета - Александр Сыч (ВО "Свобода"). Заместитель председателя Комитета – Николай Сорока (Партия регионов). Секретарь Комитета – Александр Зубчевский (КПУ).

Председателем Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны избран Владимир Литвин (внефракционный). Первые заместители председателя Комитета – Анатолий Кинах (Партия регионов), Виктор Развадовский (Партия регионов). Заместители председателя Комитета – Роман Забзалюк ("Батькивщина"). Секретарь Комитета - Сергей Каплин ("УДАР").

Председателем Комитета по вопросам здравоохранения избрана Татьяна Бахтеева (Партия регионов). Первые заместители председателя Комитета – Ирина Спирина (КПУ), Роман Илик ("Батькивщина"). Заместитель председателя Комитета – Александр Беловол (Партия регионов). Секретарь Комитета - Олег Гелевей (ВО "Свобода").

Председателем Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности избран Николай Мартыненко ("Батькивщина"). Первый заместитель председателя Комитета – Олег Зарубинский (Партия регионов). Заместители: Алексей Кунченко (Партия регионов), Александр Мирный (ВО "Свобода"), Александр Онищенко (Партия регионов). Секретарь Комитета - Григорий Груба (Партия регионов).

Председателем Комитета по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов избран Валерий Сушкевич ("Батькивщина"). Первый заместитель председателя Комитета – Анатолий Гончаров (Партия регионов). Заместитель председателя Комитета – Сергей Куницын ("УДАР"). Секретарь Комитета – Евгений Морозенко (Партия регионов).

Председателем Комитета по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики избрана Александра Кужель ("Батькивщина"). Первый заместитель председателя Комитета – Владислав Лукьянов (Партия регионов). Заместители председателя Комитета – Сергей Мошак (Партия регионов), Николай Кучерук ("Батькивщина"). Секретарь Комитета – Сергей Матвиенков (Партия регионов).

Председателем Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики избран Виталий Хомутынник (Партия регионов). Первые заместители председателя Комитета – Сергей Гордиенко (КПУ), Оксана Продан ("УДАР"). Заместители председателя Комитета – Игорь Еремеев (внефракционный), Андрей Сенченко ("Батькивщина"), Леонид Сергиенко ("Батькивщина"), Виктор Тимошенко (внефракционный). Секретарь Комитета - Игорь Кривецкий («Свобода»).

Председателем Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений избран Валерий Пацкан ("УДАР"). Первый заместитель председателя Комитета – Андрей Шевченко ("Батькивщина"). Заместители председателя Комитета – Анна Герман (Партия регионов), Ирина Луценко ("Батькивщина"). Секретарь Комитета – Иштван Гайдош (Партия регионов).

Председателем Комитета по вопросам правовой политики избран Валерий Писаренко (Партия регионов). Первый заместитель председателя Комитета – Виктор Швец ("Батькивщина"). Заместители председателя Комитета – Константин Гузенко (Партия регионов), Сергей Дунаев (Партия регионов). Секретарь Комитета - Наталия Агафонова ("УДАР").

Председателем Комитета по вопросам промышленной и инвестиционной политики избран Юрий Воропаев (Партия регионов). Первый заместитель председателя Комитета – Сергей Фаермарк ("Батькивщина"). Заместители председателя Комитета – Владимир Бойко (Партия регионов), Сергей Горохов (Партия регионов), Вячеслав Богуслав (Партия регионов). Секретарь Комитета –Виталий Немилостивый ("Батькивщина").

Председателем Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады избран Владимир Макеенко (Партия регионов). Первые заместители - Андрей Пышный ("Батькивщина"), Валерий Карпунцов ("УДАР"). Заместители - Николай Демянко (Партия регионов), Эдуард Гурвиц ("УДАР"), Игорь Швайка (ВО "Свобода"). Секретарь - Валентин Матвеев (КПУ).

Председателем Комитета по вопросам свободы слова и информации избран Николай Томенко ("Батькивщина"). Первый заместитель председателя Комитета - Елена Бондаренко (Партия регионов). Заместители председателя Комитета – Николай Баграев (Партия регионов), Игорь Мирошниченко (ВО "Свобода"). Секретарь Комитета - Александр Голуб (КПУ).

Председателем Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма избран Артур Палатный ("УДАР"). Первый заместитель председателя Комитета - Эльбрус Тедеев (Партия регионов). Заместители председателя Комитета – Виталий Данилов ("Батькивщина"), Александр Присяжнюк (КПУ). Секретарь Комитета - Игорь Янкив (ВО "Свобода").

Председателем Комитета по вопросам социальной политики и труда избран Петр Цибенко (КПУ). Первый заместитель председателя Комитета - Ярослав Сухой (Партия регионов). Заместители председателя Комитета – Павел Розенко ("УДАР"), Александр Стоян (Партия регионов). Секретарь Комитета - Андрей Павловский ("Батькивщина").

Председателем Комитета по вопросам транспорта и связи избран Борис Колесников (Партия регионов). Первые заместители председателя Комитета – Константин Бондарев ("Батькивщина"), Руслан Сольвар ("УДАР"). Заместители председателя Комитета – Михаил Мироненко (Партия регионов), Юрий Крук (Партия регионов). Секретарь Комитета - Валерий Мошенский (внефракционный).

Председателем Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности избран Александр Рыженков (Партия регионов). Первые заместители председателя Комитета – Алексей Азаров (Партия регионов), Алексей Кайда (ВО "Свобода"). Заместители председателя Комитета - Степан Кубив ("Батькивщина"), Олег Ляшко (внефракционный). Секретарь Комитета - Денис Дзензерский ("Батькивщина").

Председателем Комитета по вопросам культуры и духовности избран Вячеслав Кириленко ("Батькивщина"). Первый заместитель председателя Комитета - Инна Богословская (Партия регионов). Заместитель председателя Комитета – Леонтий Мартынюк (ВО "Свобода"). Секретарь Комитета – Мария Матиос ("УДАР").

В соответствии с постановлением, председателем Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации избран Евгений Мармазов КПУ). Первый заместитель председателя Комиссии – Александр Егоров (Партия регионов). Заместители председателя Комиссии – Павел Ризаненко ("УДАР"), Эдуард Леонов (ВО "Свобода"). Секретарь Комиссии – Антон Киссе (Партия регионов).

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Рост ВВП Украины в 2012 году ожидается на уровне до 1% - Янукович

Рост номинального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2012 году ожидается на уровне до 1%, что ниже бюджетных ориентиров.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович в ходе заседания Совета регионов 25 декабря.

«По предварительным оценкам правительства, за год ожидается рост ВВП на уровне до 1%», - сказал В. Янукович.

Также Президент подчеркнул, что в результате меньшего роста экономики бюджетный дефицит в текущем году ожидается в размере 2,6% ВВП.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в третьем квартале 2012 года ВВП страны сократился на 1,3% (в третьем квартале 2011 года этот показатель вырос на 6,6%).

При этом номинальный ВВП Украины в июле-сентябре составил 392,08 млрд грн (в третьем квартале 2011 года - 387,97 млрд грн).

Номинальный ВВП Украины в I квартале т.г. составил 296,97 млрд грн, во II квартале - 351,78 млрд грн.

Рост ВВП страны во втором квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 3%, в первом квартале текущего года - 2%.

25 октября Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году до 1% против 2,5% майского прогноза.

Рейтинговое агентство Fitch в октябре обнародовало свой прогноз о сокращении роста реального ВВП Украины в 2012 году до 0,5%, в 2013 году – до 3,2%.

Всемирный банк в июле ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 2,5% до 2%, а в апреле Международный валютный фонд снизил прогноз роста ВВП страны в текущем году с 4,8% до 3%.

Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%. Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2011 году против 2010 года составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

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«Укравтодор» выпустит облигации под госгарантии на 14 млрд грн

Государственное агентство автомобильных дорог («Укравтодор») выпустит процентные облигации, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией, общей номинальной стоимостью 14 млрд грн.

Это закреплено постановлением Кабинета министров №1183 от 24 декабря 2012 года.

Согласно постановлению, облигации будут выпущены путем закрытого (частного) размещения семью сериями по 2 млрд грн номинальной стоимостью одной облигации 1 тыс. грн под 16,3%.

Погашение облигаций осуществляется по графику, согласованному с Министерством финансов, но не позднее 27 декабря 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины увеличил на 2012 год государственные гарантии для обеспечения выполнения обязательств Государственного агентства автомобильных дорог в 4 раза - с 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.

«Укравтодор» планирует привлечь у четырех банков кредитные ресурсы на 15 млрд грн под госгарантии.

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Завтра вступают в силу изменения к госбюджету-2012 о выделении дотаций местным бюджетам

26 декабря 2012 года вступает в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», которым перераспределяются расходы госбюджета для реализации бюджетной программы «Дополнительные дотации из государственного бюджета местным бюджетам».

Текст документа опубликован в газете «Урядовый курьер» (№238 от 25 декабря т.г.).

Согласно документу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 5513-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», который Верховная Рада приняла 4 декабря.

Законом предусмотрено осуществить перераспределение расходов государственного бюджета, в частности увеличить ассигнования Министерству финансов (общегосударственные расходы) для реализации бюджетной программы «Дополнительные дотации из государственного бюджета местным бюджетам» на 1 млрд 370 млн грн за счет общего уменьшения на эту же сумму бюджетных назначений.

При этом бюджетные назначения планируется уменьшить Министерству экономического развития и торговли - на 240 млн грн; Министерству здравоохранения - на 80 млн грн; Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - на 350 млн грн; Министерству аграрной политики и продовольствия - на 180 млн грн; Министерству чрезвычайных ситуаций - на 360 млн грн; Министерству финансов - на 20 млн грн; Центральной избирательной комиссии - на 170 млн грн.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 372,331 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 320,598 млрд грн, расходы - 404,298 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 351,194 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 31,129 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда - 27,245 млрд грн.

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Янукович раскритиковал закупку поездов Hyundai

Президент Украины Виктор Янукович, открывая заседание Совета регионов, раскритиковал закупку поездов Hyundai.

«Почему, имея собственный прототип скоростного поезда, средства вкладывали не в налаживание своего серийного производства, а в приобретение импортной техники? Что, нам не было понятно, что эта техника не приспособлена к нашим условиям эксплуатации до конца?» - спросил Президент.

При этом он отметил, что также не были учтены интересы украинского товаропроизводителя, украинской экономики.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря компания Hyundai принесла извинения за причиненные украинским пассажирам неудобства при пользовании скоростными электропоездами собственного производства и сообщила о начале работ по ликвидации неисправностей, которые в первую очередь связаны со сложными зимними погодными условиями.

Бывший вице-премьер-министр — министр инфраструктуры Борис Колесников также принес извинения пассажирам, которые пострадали от неисправностей этих поездов («Комсомольская правда в Украине» от 24 декабря). Он пообещал, что специалисты южнокорейского концерна Hyundai устранят недоделки скоростных межрегиональных электропоездов производства Hyundai Rotem, которые курсируют по железным дорогам Украины под брендом «Укранский экспресс», в течение 2-3 недель.

При этом Б.Колесников отметил, что он «предлагал протестировать поезда во время перегона из Южной Кореи в Украину». «Можно было не везти их пароходом в Одессу, а прогнать по Транссибу, это было бы испытанием для них, и все эти болячки вылезли бы. Но это с нас ответственности не снимает, и остается только извиниться», - сказал экс-министр инфраструктуры.

Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

«Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

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Исполняющим обязанности председателя Нацбанка назначен Игорь Соркин

Исполняющим обязанности председателя Национального банка Украины назначен Игорь Соркин. Эту информацию УНИАН подтвердили в Нацбанке.

И.Соркин с 15 июля 2010 года занимал должность заместителя председателя Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Сергея Арбузова первым вице-премьер-министром Украины. До этого С.Арбузов занимал пост председателя Национального банка с 2010 года.

Согласно законодательству, председатель НБУ назначается сроком на семь лет и увольняется с должности Верховной Радой по представлению Президента.

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Янукович поручил Кабмину усилить контроль за использованием бюджетных средств

Президент Украины Виктор Янукович поручил новому правительству Николая Азарова усилить контроль за целевым использованием средств, заложенных в государственном бюджете на 2013 год.

Об этом глава государства заявил, выступая на заседании Совета регионов.

«Контроль за использованием бюджетных средств должен стать приоритетом деятельности правительства. Я ожидаю предложений», - сказал В. Янукович.

"Не той писанины, которая у нас есть, как говорят, в корзину, которая попадает в правоохранительные органы и растворяется. А конкретные предложения - я жду", - добавил Президент и обвел взглядом присутствующих на заседании Совета регионов министров.

Одновременно глава государства призвал в условиях ограниченности бюджетных средств высоко ценить каждую гривню.

"Каждую гривню мы должны высоко-высоко ценить", - отметил В.Янукович, уточнив, что принятый в декабре госбюджет на 2013 год не может устроить никого.

В связи с этим он заверил, что по результатам первого квартала бюджет в 2013 году будет непременно пересмотрен.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

17 декабря Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон.

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Янукович заявляет, что 2013 год будет годом вызовов для власти

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что 2013 год будет годом вызовов для власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Совета регионов.

«Главным вызовом для власти в 2013 году является кризис ожиданий и доверия в нашем обществе. …Безусловно, граждане еще не почувствовали радикальных, положительных изменений… низкие средние доходы семей, сложная ситуация в медицине, образовании, безработица, высокий уровень коррупции, сложности с организацией и ведением бизнеса – все это существенно влияет на настроения и запросы людей», - сказал В.Янукович.

По его словам, 2013 год будет годом экзаменов, но он даст и уникальный шанс для продолжения реформ и модернизации страны.

Также В.Янукович подчеркнул важность дальнейшего эффективного развития реального сектора отечественной экономики. Он отметил, что развитие реального сектора и внутреннего рынка как основы внедрения новой экономической модели роста предусматривает активную политику импортозамещения, широкое внедрение механизмов государственно-частного партнерства. Существенной составляющей стратегии импортозамещения он назвал политику энергосбережения, рост удельного веса собственных энергоресурсов, включая нетрадиционные и возобновляемые источниками энергии.

«Эти ориентиры должны быть среди определяющих в отраслевых, региональных стратегиях, а также при разработке национальных проектов», - сказал В.Янукович.

Президент отметил, что развитие реального сектора нуждается в новых инструментах привлечения средств и стимулирования кредитования экономики.

В то же время он сказал, что до сих пор не отработан эффективный механизм привлечения сбережений граждан к инвестированию в реальный сектор экономики. В этой сфере, по словам В.Януковича, нужно тесное сотрудничество правительства, Национального банка и новосозданного Министерства доходов и сборов.

«Многие подготовленные инициативы имеют действительно прогрессивный характер и нуждаются в совместной реализации, такие, например, как трансфертное ценообразование», - сказал глава государства.

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Доллар на межбанке упал к уровню 8 грн

Во вторник, 25 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками 8,0100/8,0300, к 12:00 цены упали 7,9950/8,0050, а к закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 7,9940/8,0100.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2620/26, к 12:00 цены снизились 0,2613/17. К закрытию цены достигли дневного минимума 0,2612/16. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,5825 (+0,0225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3170/1,3190.

Рынок евро-гривна открылся на ТОМ’е следующими индикативными котировками – 10,5595/10,5875, к 12:00 цены ушли вниз 10,5385/10,5560. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5375/10,5625.

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Объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа в 3-м квартале составил 4% ВВП

Объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа в третьем квартале 2012 года составил 1,947 млрд долл., что соответствует 4% валового внутреннего продукта (ВВП) страны (по итогам первого квартала т.г. этот показатель был на уровне 4,4% ВВП, второго квартала - 4%).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, объем переводов в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2012 года увеличился на 165 млн долл. с 1,782 млрд долл., по сравнению с первым кварталом т.г. — на 317 млн долл. c 1,630 млрд долл.

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УНИАН