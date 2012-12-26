Новый владелец «Металлиста» хочет купить харьковский стадион

Новый владелец харьковского футбольного клуба «Металлист», бизнесмен Сергей Курченко заявил о желании выкупить из коммунальной собственности областной спортивный комплекс «Металлист», на котором играет команда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении С.Курченко, которое размещено на официальном сайте ФК «Металлист».

«Как вы знаете, на реконструкцию стадиона «Металлист» было потрачено 100 млн долларов, 30 млн долларов потратил Ярославский, а 70 млн долларов были выделены из городского бюджета. В конфликте между городской властью и Александром Ярославским я не принимал никакого участия, но хочу поделиться мнением о том, каким я вижу выход из ситуации. В ближайшее время я сделаю официальное предложение городской власти выкупить их долю и стать стопроцентным владельцем стадиона, а они - чтобы потратили все эти средства на потребности города и области», - отметил С.Курченко.

Бизнесмен отметил, что покупка ФК «Металлист» состоялась на «рыночных взаимовыгодных условиях» и бывший владелец клуба А.Ярославский «получил высокую компенсацию».

С.Курченко выразил благодарность А.Ярославскому за его вклад в развитие команды и подчеркнул, что ставит перед «Металлистом» задачу выиграть на протяжении ближайших трех лет чемпионат Украины, пяти лет – европейский трофей.

«Я не хочу смотреть в спину донецкому «Шахтеру» и киевскому «Динамо», я не хочу ежегодно праздновать то, что мы завоевали бронзовые медали чемпионата Украины. Я хочу, чтобы на нашем стадионе раздавался гимн Лиги чемпионов. Наша цель - на протяжении трех лет выиграть золото чемпионата, а на протяжении пяти лет привезти в Харьков европейский трофей. Я убежден, что вместе с болельщиками мы будем завоевывать трофеи, а главнее всего - получать удовольствие от хорошей игры», - отметил С.Курченко.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря появилась информация, что А.Ярославский продал клуб «Металлист» группе компаний «Газ Украина», главным бенефициаром которой является С.Курченко.