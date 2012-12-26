ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Миссия выполнима», в котором пишет: Украина входит в 2013 год с очередным спадом экономики, который усугубляется валютными рисками. В условиях снижения спроса на продукцию предприятия станут сокращать штаты, однако уже в средине следующего года ситуация может вновь улучшиться…

http://www.kommersant.ua/doc/2097906

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Полисы ОСАГО подорожают», в котором пишет: Повышение страховых выплат по «автогражданке» вынуждает страховщиков инициировать очередное подорожание полисов ОСАГО. Повышение стоимости страховки возможно уже в начале 2013 года и составит, по информации «Ъ», порядка 25-30%...

http://www.kommersant.ua/doc/2098305

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«Сегодня» в публикации «В Украине плохи дела с коррупцией» пишет: Согласно рейтингам 2012 года, в нашей стране беда со взяточничеством и ВИЧ, однако эксперты обещают, что в следующем году будет лучше…

http://www.segodnya.ua/ukraine/korrupcia-v-ukraine.html

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Издание «Дело» публикует материал «Финансовые итоги дня: Арбузову нашли наследника, а доллар опять стоит ровно 8 гривен», в котором пишет: В пресс-службе НБУ подтвердили назначение исполняющим обязанности главы НБУ Игоря Соркина, гривна укрепилась, а Фонд гарантирования вкладов начал поиск инвесторов для продажи банка "Таврика"…

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-arbuzovu-nashli-naslednika-a-dollar-opjat-193381/

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Сайт «УНИАН-Экономика» в материале «Новация года: Сбор в казну объединяет налоговую и таможню» пишет: Вчера Президент Виктор Янукович сформировал новый состав Кабмина, обновив его наполовину. Наибольшему реформированию подвергся экономический блок правительства, в котором ключевая роль отведена Министерству доходов и сборов…

http://economics.unian.net/rus/detail/151571

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Будет ли разрушена монополия «Газпрома»?» пишет: «Новатэк» пытается добиться права самостоятельно экспортировать сжиженный газ с Ямала, «Газпром» против. Решение — за президентом Владимиром Путиным…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/7617181/nastuplenie_s_yamala

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Издание «Известия» в публикации «Газпром», «Лукойл» и Казахстан создают оператора каспийской нефти» пишет: С тех пор, как «Казмунайгаз» и российские компании решили объединить силы по разведке месторождения Центральное, прошло больше 10 лет…

http://izvestia.ru/news/542314

(УНИАН)