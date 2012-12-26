Азаров уверен, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано в 2013 году

Премьер-министр Украины Николай Азаров назвал историческим факт парафирования Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в марте 2012 года и выразил уверенность, что окончательно соглашение будет подписано в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр заявил об этом, открывая последнее е этом году заседание Кабинета министров Украины.

«Мы сделали исторический шаг к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и в марте парафировали его политическую часть и согласовали с партнерами план действий по ассоциации. И я уверен что на следующий год Соглашение будет подписано», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 30 марта 2012 года Главы делегаций на переговорах Украины и Европейского Союза парафировали Соглашение об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. В связи с этим главы переговорных групп относительно ЗСТ подтвердили достигнутые 22 декабря 2011 года договоренности по содержанию ЗСТ и обязались завершить правовую экспертизу текста, включая технические дополнения и протоколы.

Обе стороны высказали совместное обязательство принять дальнейшие технические меры, необходимые для подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации.

Вместе с тем, в декабре 2012 года Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон выразила надежду на подписание Соглашения об ассоциации с Украиной в ноябре 2013 года на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.