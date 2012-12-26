Услуги горнолыжных курортов в Польше стоят в 10 раз дороже, чем в Италии

Варшава. Услуги горнолыжных курортов в Польше, являющейся ближайшим западным соседом Украины, с учетом протяженности лыжных трасс стоят в 10 раз дороже, чем в Италии.

Об этом сообщает в среду польский TVN cо ссылкой на данные агентства Travelplanet.pl.

Сотрудники туроператора посчитали, что проезд одного километра лыжной трассы на польских горнолыжных курортах с учетом затрат на недельный отдых в трехзвездочном отеле с питанием, транспортом и стоимостью лыжного карнета, в среднем обходится туристам в более 22,6 долл.

"В Италии проезд одного километра обойдется в 2,3 долл., в Австрии - 3,5 долл., в Швейцарии и Франции - 6,5 долл.", - отмечает телеканал.

TVN объясняет такую разницу в первую очередь высотой Альпийский гор, где расположены крупнейшие европейские горнолыжные курорты, отметив, что в соседней с Польшей Чехии проезд одного километра трассы тоже стоит более 20 долл.

Лыжники, слова которых приводит телеканал в своем сюжете, называют среди минусов польских горнолыжных курортов, кроме высоких цен, очень большое количество людей из-за которого нередко приходиться очень долго ждать в очереди на подъемник.