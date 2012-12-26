«Житомирские ласощи» получили сертификат «Халяль»

Одна из крупнейших кондитерских компаний Украины - житомирская фабрика ОДО «Житомирские ласощи» - получила сертификат «Халяль» для части ее ассортимента, что позволит расширить экспорт продукции в мусульманские страны.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы компании.

Согласно сообщению, в последнее время большая часть производителей продуктов питания используют ингредиенты животного происхождения, которые запрещены по требованиям Шариата и наносят вред организму человека.

Для присвоения сертификата «Халяль» житомирское предприятие ОДО «ЖЛ» посетила экспертная комиссия ДУМУ (Духовное управление мусульман в Украине) с инспекцией продукции и условий ее производства. В результате был получен сертификат «Халяль» на определенный перечень продукции (сертификат «Халяль», выданный специалистами ДУМУ, подтверждает соответствие выпускаемой продукции требованиям Шариата - ред.).

"Новость о присвоении сертификата «Халяль» для части ассортимента компании очень актуальна для мусульман Украины. В Украине почти отсутствует информация, наименование продукции от каких производителей не содержат животных жиров, алкогольных добавок, желатина и других запрещенных исламом компонентов. В результате получения данного сертификата, страны Ближнего и Дальнего Востока намерены импортировать конфеты, печенье и вафли производства житомирской кондитерской фабрики",- говорится в сообщении компании.

Также в сообщении отмечается, что наличие знака «Халяль» служит доказательством дополнительных гарантий качества продукции для потребителя.

Справка УНИАН. ЗАО "Житомирские ласощи" в результате слияния с ООО "Будстайл-ХХI" преобразовано в общество с дополнительной ответственностью (ОДО) "ЖЛ".

Кондитерская фабрика "Житомирские ласощи" (создана в 1944 году) – один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине. На фабрике производится более 227 видов продукции.