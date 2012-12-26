Анонс на 27 декабря

* Пресс-конференция на тему: «Итоги 2012 года для производителей автотранспортных средств и автокомпонентов корпорации «Эталон». Также, в рамках мероприятия состоится демонстрация нового троллейбуса и трех грузовых автомобилей производства корпорации «Эталон». Приглашены: В.Бутко, президент Корпорации «Эталон»; В.Купцов, председатель правления ЗАО «Бориспольский автозавод» и ЗАО «Черниговский автозавод»; В.Тарарака, ген.директор ООО «Черниговский кузнечный завод» В.Трейтяк, ген.директор ООО «Украинский кардан»; В.Сень, зам.министра аграрной политики и продовольствия Украины; Н.Ламбуцкий, ген.директор КП «Киевпастранс»; Е.Пронченко, глава Госинспекции Украины по безопасности на наземном транспорте.

* Пресс-конференция на тему: "Производство твердого биотоплива в Украине: итоги 2012 года". Участники: президент Украинского пеллетного союза Николай Коломийченко, президент Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЕУ), соучредитель Украинского пеллетного союза Виталий Давий.

* Пресс-конференция председателя правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонида Рысухина на тему: «Итоги реализации программ доступного жилья и обеспечения молодежи жильем в 2012 году. Перспективы на 2013 год».

* Пресс-конференция на тему: «Новые правовые механизмы для объединения бизнеса для участия в формировании и реализации государственной политики в сфере развития предпринимательства». Участники: председатель Общественного совета при Госпредпринимательства Украины, президент Союза кризис-менеджеров Украины Павел Михайлиди; координатор региональных экспертных групп Общественного совета Валерий Ветров.

* Состоится круглый стол на тему: «Итоги столицы 2012». Участники дискуссии традиционно подведут итоги года жизнедеятельности украинской столицы в различных сферах – политике; экологии; инфраструктуре; строительстве и архитектуре, стратегии развития города и многом другом, а также поговорят о перспективах.

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