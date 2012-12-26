ТОП-10 (26 декабря)

Госдолг Украины увеличился до 501,4 млрд грн

«Нафтогаз» возьмет у Госбанка развития Китая 3,66 млрд долл. кредита

АМКУ требует от нефтетрейдеров до 10 января снизить цены на топливо

Транзит российской нефти через Украину подорожает на 8,4%

Проект «LNG-терминал» требует «перезагрузки» – Ставицкий

В Кабмине рассчитывают достичь соглашения с МВФ уже в январе

Аграрный фонд продаст экспортерам 300 тыс. тонн пшеницы не дешевле 2,1 тыс. грн за тонну

Кабмин намерен продолжить выплаты компенсаций вкладчикам «Сбербанка СССР» в 2013 году

Кабмин предлагает передавать активы санационному банку без их оценки и согласия акционеров

Украина за 11 месяцев сократила импорт газа на 27,1%

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Госдолг Украины увеличился до 501,4 млрд грн

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в ноябре увеличилась в гривневом эквиваленте на 8,4 млрд грн, или на 1,6%, - до 501,3 млрд грн, сообщает сайт Министерства финансов Украины.

Как говорится в размещенном на сайте сообщении, по состоянию на 30 ноября 2012 г. государственный и гарантированный государством внешний долг составил 291,5 млрд грн (58,15% от общей суммы долга), внутренний долг - 209,8 млрд грн (41,85%).

Государственный долг Украины по состоянию на 30 ноября т.г. составил 406 млрд грн. (80,99% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), внешний долг - 208,2 млн грн (41,5% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга). Государственный внутренний долг составил 197,8 млн грн. (39,46% от общей суммы долга).

Гарантированный государством долг Украины на 30 ноября т.г. составлял 95.3 млрд грн (19,01%), в том числе: гарантированный внешний долг - 83,3 млрд грн (16,6%); гарантированный внутренний долг - 12 млрд грн (2,39%).

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2012 года составлял 492,97 млрд грн, или 61,675 млрд долл., что на 0,6% меньше показателя на конец сентября 2012 года.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составлял 473,12 млрд грн, или 59,216 млрд долл.

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«Нафтогаз» возьмет у Госбанка развития Китая 3,66 млрд долл. кредита

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подписала с Государственным банком развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) соглашение о привлечении кредита под государственные гарантии на общую сумму 3,656 млрд долларов США, направляемого на программу замещения природного газа украинским углем.

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Юрия Бойко.

В рамках этой программы Украина планирует осуществить четыре крупных инвестиционных проекта. Сроки их реализации пока не называются.

«Реализация этой программы даст возможность Украине не только существенно сократить импортозависимость и повысить энергетическую безопасность государства, но и значительно нарастить валовые объемы внутреннего производства и потребления, вследствие внедрения современных технологий и строительства соответствующей инфраструктуры», - сообщает пресс-релиз.

Правительство Украины ставит целью в результате внедрения использования на объектах теплоэнергетики технологий водоугольного топлива и строительства заводов газификации угля достичь объема замещения природного газа отечественным углем на уровне около 4 млрд кубометров ежегодно и обеспечить стабильный рынок сбыта для отечественных угледобывающих предприятий в объеме до 10 млн тонн ежегодно.

Власти также хотят реализацией программы добиться ежегодной экономии валютных средств до 1,5 млрд долларов США.

Протокол с Госбанком Китая о привлечении кредита на 3,656 млрд долларов был подписан еще в июле 2012 года, а в начале декабря «Нафтогаз Украины» сообщил о некоторых деталях этого кредита, в частности, о том, что кредит привлекается на 19 лет.

В рамках программы предполагается реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также по строительству заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Ежегодная добыча угля в Украине составляет около 80-85 млн тонн.

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АМКУ требует от нефтетрейдеров до 10 января снизить цены на топливо

Антимонопольный комитет Украины требует от представителей лидеров отечественного рынка нефтепродуктов до 10 января 2013 года установить экономически обоснованные цены на топливо, считая их завышенными.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, комитет считает высоким уровень торговых надбавок на топливо розничных реализаторов.

«Комитет обеспокоен ценовой ситуацией на рынке нефтепродуктов, и ожидает от операторов адекватной реакции до 10 января 2013 года», - сказано в сообщении.

«Срок, который мы отводим, - точка отсчета. И если не будет конкретных результатов, комитет перейдет от формата «круглого стола» к другой форме общения», - отмечается в сообщении со ссылкой на слова заместителя председателя АМКУ Федора Влада.

Также сообщается, что присутствовавший на встрече в АМКУ директор «Укрнефтехимпереработки» Михаил Миндреску, возглавляющий секретариат Экспертно-аналитической группы по проработке вопросов функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, отметил, что министерство понимает обеспокоенность комитета и исправит ситуацию, а также к 10 января 2013 года участники рынка смогут отреагировать на требование комитета.

Справка УНИАН. По данным консалтинговой группы «А-95», средние цены на АЗС в Украине, по состоянию на 24 декабря, на бензин марки А-95 составляли 11,13 грн за литр, дизельное топливо - 10,06 грн за литр.

По данным Госстата, в Украине реализация светлых нефтепродуктов, сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7 664 единицы, в ноябре 2012 года в денежном выражении уменьшилась на 6,7% – до 6,523 млрд грн против 6,99 млрд грн в октябре 2012 года.

В ноябре через сеть АЗС было продано 267,4 тыс. тонн бензина, что на 8% меньше, чем в октябре; 175,4 тыс. тонн дизельного топлива, что на 5% меньше, чем в предыдущем месяце; 32,7 тыс. тонн сжиженного газа (на 5,7% меньше); 12,9 тыс. тонн сжатого газа (на 5,2% меньше).

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Транзит российской нефти через Украину подорожает на 8,4%

Тариф на транзит нефти из Российской Федерации через Украину по нефтепроводу «Дружба» в страны Европейского Союза с 1 января 2013 года увеличится на 8,4% - до 8,35 евро за тонну с 7,7 евро за тонну.

Об этом сообщает пресс-служба российской компании «Транснефть».

Согласно сообщению, транзит осуществляется из РФ через Украину в направлении Словакии и Венгрии.

Справка УНИАН. Нефтегазовый сектор Украины в 2012 году повысил тарифы на транзит российской нефти на 8,5% - до 7,7 евро за тонну.

Согласно данным Госстата Украины, трубопроводная транспортировка энергоносителей за 6 месяцев т.г. показала ощутимый совокупный ценовой рост - на 17,1%. При этом подорожание коснулось как газа, так и сырой нефти.

Транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-октябре 2012 года сократился до 11,971 млн тонн, что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

В конце октября 2012 года тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявлял, что Украине, несмотря на возможности нефтетранспортной системы, не удается увеличить транзит нефти в текущем году.

Ю.Бойко отмечал, что Украина хотела бы больше транспортировать нефти, но в связи со строительством Балтийской трубопроводной системы-2, не удается увеличить транспортировку.

Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

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Проект «LNG-терминал» требует «перезагрузки» – Ставицкий

Проект строительства LNG-терминала требует перезарузки и Министерство энергетики и угольной промышленность намерено наладить сотрудничество по этому вопросу с Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Проект LNG-терминал будет перезагружен. Мы налаживаем сотрудничество с Госагентством по этому вопросу и доведем этот проект до логического конца», - сказал министр.

Также он добавил, что готов работать с вице-премьером Юрием Бойко как "одна команда".

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Кабинет министров Украины своим постановлением №1178 отменил предоставление 2,305 млрд грн государственных гарантий на 2012 год для реализации проекта «LNG-терминал».

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

26 ноября Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение, вызвавшее скандал, о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал».

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В Кабмине рассчитывают достичь соглашения с МВФ уже в январе

Украина успешно проведет переговоры с Международным валютным фондом и, возможно, подпишет соответствующие документы во время визита миссии Фонда, запланированного на середину января 2013 года. Об этом в интервью газете «Урядовый курьер» (№239 от 26 декабря) заявил министр экономического развития и торговли, глава Совета Национального банка Игорь Прасолов.

По его словам, возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом даст позитивные сигналы инвесторам и кредиторам, которые крайне важны в условиях кризиса.

«Очередные переговоры Украины с МВФ запланированы на январь 2013 года. Когда во всем мире господствует кризис и непонятными остаются перспективы существования Евросоюза, нам очень важно, чтобы Украина получила позитивные сигналы. Мы с нетерпением будем ждать января... Мы уверены, что Украина успешно проведет переговоры с МВФ и подпишет с ним соответствующие документы», - сказал И.Прасолов.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января 2013 г. Первоначально визит планировался на начало декабря, однако был отложен.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

7 декабря Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Вслед за ним суверенные рейтинги были понижены рейтинговым агентством Moody’s. Затем были снижены рейтинги Киева, Харькова, Ивано-Франковска, Днепропетровска и Крыма, а также ряда предприятий, в том числе холдинга «Метинвест», горнорудной компании Ferrexpo, 11 украинских банков и одной лизинговой компании. Кроме того, был снижен рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.

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Аграрный фонд продаст экспортерам 300 тыс. тонн пшеницы не дешевле 2,1 тыс. грн за тонну

Аграрный фонд Украины рассчитывает продать 300 тыс. тонн пшеницы зернотрейдерам для экспорта по цене не ниже 2,1 тыс. грн за тонну. Об этом на брифинге в среду сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.

«Нам бы не хотелось продавать (пшеницу - УНИАН) по дешевым ценам, но принято решение, что Аграрный фонд может продать не ниже средневзвешенной цены за три последние сессии товарной биржи — в данном случае Аграрной биржи. Сегодня такая цена 1950 грн и от этой цены и будет отталкиваться АФ. Рыночная цена тонны зерна – в пределах 2100 грн за тонну (для пшеницы 3 класса). Мы бы не хотели продавать дешевле, чем есть (на рынке)», - сказал во время брифинга И.Бисюк. Он подчеркнул, что Аграрному фонду необходимо компенсировать затраты на хранение этого зерна.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд Украины в связи с необходимостью привлечения средств для расчета с аграриями по форвардным закупкам принял решение продать украинским зернотрейдерам 300 тыс. тонн пшеницы с возможностью их дальнейшего экспорта. Согласно словам министра аграрной политики и продовольствия, государство не будет препятствовать экспорту указанного объема пшеницы.

Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко предполагает, что продажа пшеницы из Аграрного фонда может состояться в январе 2013 года.

По состоянию на 25 декабря текущего МГ объем экспорта зерна из Украины составил 13,82 млн тонн, в том числе 5,8 млн тонн пшеницы, в том числе продовольственной - 4,93 млн тонн, 5,96 млн тонн кукурузы, 1,82 млн тонн ячменя.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры договорились о беспрепятственном экспорте из страны в текущем маркетинговом году 5,5 млн тонн пшеницы. В конце ноября Минагропрод предупредил зернотрейдеров о необходимости усилить контроль над объемами экспорта зерна. При этом для остановки экспорта зернотрейдерам необходимо было выполнить оставшиеся обязательства по заключенным экспортным контрактам.

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Кабмин намерен продолжить выплаты компенсаций вкладчикам «Сбербанка СССР» в 2013 году

Кабинет министров Украины намерен продолжить в 2013 году выплату компенсаций бывшим вкладчикам «Сбербанка СССР». Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время заседания Кабмина.

По его словам, 3 млн граждан уже обратились за компенсационными выплатами.

«Это был и будет обусловленный работой экономики социальный прогресс. Не такой быстрый, как мы бы того желали, но стабильный прогресс… В следующем году компенсации будут продолжены», - сказал премьер-министр, не называя суммы, выделенной в бюджете 2013 года на эти цели.

Как сообщал УНИАН, впервые возвращением вкладов Сбербанка СССР занялось правительство Юлии Тимошенко в 2008 году. Размер компенсационного платежа составил 1 тыс. грн. Объем выплаченных компенсаций составил 5,8 млрд грн.

С 1 июня 2012 года повторно начались выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в отделениях «Ощадбанка». Планировалось, что вклады будут возмещены около 6 млн граждан, которые не успели получить компенсацию в 2008 году. По состоянию на 26 декабря учреждения «Ощадбанка» провели компенсационные выплаты 5,3 млн вкладчиков и их наследникам на общую сумму 4,5 млрд грн.

В сентябре 2012 года предполагалось, что в 2013 году на компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР будет направлено 8 млрд грн, сумма выплаты сохранится на уровне 1 тыс. грн одному вкладчику.

Вместе с тем 4 декабря на заседании Верховной Рады во время ответа на вопросы при представлении проекта бюджета на 2013 год заместитель министра финансов Анатолий Мярковский отказался назвать точную цифру ассигнований, заложенных в бюджете-2013 на компенсацию вкладов Сбербанка СССР, отметив лишь, что на обслуживание государственного долга и выплату обесцененных сбережений в целом предусмотрено 35 млрд грн.

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Кабмин предлагает передавать активы санационному банку без их оценки и согласия акционеров

Кабинет министров Украины предлагает разрешить государственным и рекапитализированным банкам передавать санационному банку проблемные активы без их оценки, а также без предоставления отдельного согласия акционеров, то есть государства. Об этом говорится в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте “Об особенностях деятельности санационного банка”.

“Передача банками активов санационному банку осуществляется путем переуступки права требования банков по обязательствам должников или отчуждения ценных бумаг без компенсации их стоимости и без проведения оценки таких активов…” - говорится в законопроекте.

В документе указывается, что банки заключают договоры о передаче активов санационному банку на основании решений органов управления без уведомления и получения соответствующего согласия акционеров, должников, вкладчиков и других кредиторов (кроме Национального банка Украины).

“Должники, вкладчики и другие кредиторы не имеют права требовать прекращения или досрочного исполнения обязательств такими банками в связи с передачей ими активов санационному банку”, - указывается в законопроекте.

Возвращенные от должников средства санационный банк должен перечислить в бюджет. Из этой суммы будут вычитаться средства, необходимые для финансирования санационного банка, и их величину будет определять его наблюдательный совет.

Справка УНИАН. 14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе проблемного «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого является продолжение работы по возвращению собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.

«Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году. В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

«Родовид Банк» в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократил убыток в 7 раз – до 150,327 млн грн.

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Украина за 11 месяцев сократила импорт газа на 27,1%

Украина за 11 месяцев 2012 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 27,1% - до 30,367 млрд куб. м.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

При этом, по данным Минэнергоугля, в ноябре импорт газа уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем текущего года до 2,617 млрд куб. м с 3,17 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что Украина в текущем году сократит поставки российского газа до 26 млрд куб. м, и оплата будет производиться только за данный объем.

Ранее заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» рассчитывает, что Украина закупит в этом году 40 млрд куб. м газа.

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа. Действующий долгосрочный контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает увеличения поставок газа от немецкой компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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