Днепропетровский городской совет решил сократить штат горисполкома на 30%

Депутаты Днепропетровского городского совета приняли решение с февраля 2013 года сократить штат горисполкома на 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято на очередной сессии 26 декабря.

Также предусмотрено на 50% сократить штаты районных в городе исполнительных комитетов.

По информации Днепропетровского горсовета, на сегодняшний день штат горисполкома составляет 690 работников, которые работают в 32 управлениях.

В Днепропетровске 8 районов – Бабушкинский, Кировский, Октябрьский, Красногвардейский, Ленинский, Амур-Нижнеднепровский, Индустриальный и Самарский.