Днепропетровский городской совет решил сократить штат горисполкома на 30%
08:49, 27 декабря 2012Разное
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Депутаты Днепропетровского городского совета приняли решение с февраля 2013 года сократить штат горисполкома на 30%.
Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято на очередной сессии 26 декабря.
Также предусмотрено на 50% сократить штаты районных в городе исполнительных комитетов.
По информации Днепропетровского горсовета, на сегодняшний день штат горисполкома составляет 690 работников, которые работают в 32 управлениях.
В Днепропетровске 8 районов – Бабушкинский, Кировский, Октябрьский, Красногвардейский, Ленинский, Амур-Нижнеднепровский, Индустриальный и Самарский.
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