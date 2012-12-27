ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Рождество в Америке не стало распродажным», в котором пишет: Исследовательская компания Spendingpulse сообщила, что в текущем сезоне рост предрождественских распродаж в США составил всего 0,7%. Это является откровенно слабым результатом, поскольку аналитики прогнозировали рост в 3–4% по сравнению с прошлым годом…

http://www.kommersant.ua/doc/2098787

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Рождественская «Повестка Италии», в котором пишет: Ушедший в отставку премьер Марио Монти продолжает в рождественские праздники сколачивать предвыборную команду. Заявив на днях о своей готовности возглавить правительство от имени партии, разделяющей его план действий, он продолжал в рождественские дни разъяснять свое видение будущего Италии…

http://www.kommersant.ua/doc/2098802

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«Сегодня» в публикации «Почти вся еда в Украине подешевела» пишет: По данным Госкомстата, за 12 месяцев МГ цены на продукты снизились. Больше всего подешевел картофель (на 58%) и сахар на — 35,8%. При этом ряд продуктов подорожал, в том числе и яйца — в июне 2011 года они стоили на 11% дешевле (примерно на пятак за штуку)…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/eda-v-Ukraine.html

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Издание «Дело» публикует материал «Еще двух торговцев заподозрили в манипуляциях с ценными бумагами в деле "ММСИС Инвестментс"», в котором пишет: Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку продолжает расследовать дело компании "ММСИС Инвестментс", которая масштабно рекламировала сверхдоходность вложений в акции связанных с собой компаний…

http://delo.ua/finance/esche-dvuh-torgovcev-zapodozrili-v-manipuljacijah-s-cennymi-bumagami-193477/

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«Дело» в материале «Финансовые итоги дня» пишет: Фондовый рынок Украины стал мировым лидером по падению, а госдолг перевалил за 500 млрд. грн….

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-fondovyj-rynok-ukrainy-stal-mirovym-lidero-193480/

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Сайт «УНИАН-Экономика» в материале «Приключения "Хюндая": виноват, исправлюсь...» пишет: Сегодня трудно сказать, полегчает ли кому-то от того, что Колесников «извинился за Хюндай». И что вообще могут значить такие «извинения» - компенсацию недоехавшим пассажирам, госзаказ на выпуск электропоездов для Крюковского вагонзавода, повод отстранить Бориса Викторовича от бюджетного финансирования или нечто, покрытое мраком?..

http://economics.unian.net/rus/detail/151744

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «В администрации президента недовольны правительством Дмитрия Медведева» пишет: Как выяснили «Ведомости», в администрации президента недовольны правительством Дмитрия Медведева — оно срывает сроки исполнения предвыборных обещаний Владимира Путина и не проводит непопулярных реформ. В правительстве не согласны…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/7656911/ukazy_prosrocheny

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Издание «Известия» в публикации «У «Оборонсервиса» нашлись долги на 8 млрд рублей» пишет: Погрязший в скандалах и кредитах военный холдинг готовится к реформированию: его функции будут переданы другим ведомствам…

http://izvestia.ru/news/542388

(УНИАН)