И.о. начальника Сумской таможни назначен Афанасиади

Исполняющим обязанности начальника Сумской таможни 25 декабря назначен советник таможенной службы I ранга Дмитрий Афанасиади.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Сумской таможни Оксана Кедя, предыдущий руководитель учреждения - Владимир Орлов переведен на должность начальника Луганской таможни.

Согласно информации пресс-службы, Д.Афанасиади родился 9 мая 1968 года. Имеет два высших образования (2003 - Херсонский государственный аграрный университет, специальность «Учет и аудит»; 2009 г. - Таврический национальный университет им. Вернадского, специальность «Правоведение»).

В таможенных органах работает с 1996 г. До 2010 г. прошел путь от инспектора до заместителя начальника Херсонской таможни. Потом работал в Южной таможне в должности начальника таможенного поста "Одесса-порт", а впоследствии - на должности первого заместителя начальника Южной таможни. С сентября 2010 г. по настоящее время возглавлял Запорожскую таможню.

Д.Афанасиади - Почетный таможенник Украины, награжден нагрудным знаком "За безупречную службу в таможенных органах Украины", "За безупречную службу в таможенных органах Украины III степени", отмечен Благодарностью Премьер-министра Украины.