В тройке "разочарований" года Янукович, Азаров и Тимошенко - опрос

15,4% опрошенных украинцев назвали Президента Украины Виктора Януковича политиком 2012 года, а 15,7% - «разочарованием» года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве данные общенационального опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова с 21 по 24 декабря 2012 года. В целом было опрошено 2009 респондентов по всей Украине. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

На втором месте среди тех, кого назвали политиком 2012 года, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко (12,2%), дальше идут председатели партий «Батькивщина» Юлия Тимошенко (9,5%), «Свобода» Олег Тягнибок (8%), «Фронт Змін» Арсений Яценюк (7,8%), премьер-министр Украины Николай Азаров (5%), председатель КПУ Петр Симоненко (3,2%), бывший министр экономического развития Петр Порошенко (2,1%).

Как отмечается, респонденты давали свои варианты ответов, то есть называли фамилии политиков самостоятельно.

На втором месте среди «разочарований 2012 года» Н.Азаров (11,8%), Ю.Тимошенко (7,3%), бывший министр социальной политики Сергей Тигипко (6,3%), председатель партии «Украина – Вперед!» Наталия Королевская (5,5%), экс-Президент Украины Виктор Ющенко (4,2%), А.Яценюк (3,8%).

Комментируя данные опроса, директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко отметил, что определение В.Януковича политиком и «разочарованием» года очень четко отражает то, которое происходит в стране. Он сказал, что предыдущие президенты пытались стать президентами всей страны, хотя это им и не очень удавалось.

“Нынешняя власть кардинально поменяла стратегию - они знают, что они являются властью, поддерживаемой половиной Украины, и потому делают все для этой половины. При этом остальные их не интересуют”, - убежден эксперт.

Также на пресс-конференции были представлены оценки экспертов. Фонд “Демократические инициативы имени Илька Кучерива 19-25 декабря 2012 провел экспертный опрос “Год 2012 в оценках экспертов”. В целом было опрошено 50 экспертов.

По оценкам экспертов, наименее успешным политиком 2012 года была названа Н.Королевская - 23 упоминания (экспертам предлагалось назвать не более трех фамилий).

На втором месте среди наименее успешных политиков В.Янукович (20 упоминаний), далее — Н.Азаров (11 упоминаний), С.Тигипко (10 упоминаний), председатель Верховной Рады 6-го созыва Владимир Литвин (9 упоминаний), В.Ющенко (9 упоминаний), А.Яценюк (7 упоминаний), Ю.Тимошенко (5 упоминаний), бывший первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский (4), экс-министр инфраструктуры Борис Колесников (2) и председатель КГГА Александр Попов (также 2 упоминания).

Подавляющее большинство экспертов (40) назвали председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока самым успешным политиком года, 33 эксперта упомянули В.Кличко, 10 - А.Яценюка, 6 - В.Януковича, 4 - Н.Азарова, по 2 эксперта считают самыми успешными политиками председателя ВР 7-го созыва Владимира Рыбака, Ю.Тимошенко, П.Порошенко.