Штаб по реагированию на чрезвычайные ситуации будет работать круглосуточно

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил компетентным службам обеспечить круглосуточную работу Оперативного штаба по координации действий центральных и местных органов исполнительной власти для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с неблагоприятными погодными условиями.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Как сказано в сообщении, глава правительства акцентировал особое внимание на мобилизации работы всех служб, входящих в состав МВД, Минздрава, Минэнергоугля, Укравтодора, коммунальных служб регионов, в выходные и праздничные дни, поскольку «приходить на помощь людям нужно в любое время суток».

По словам премьер-министра, необходимо также накопить соответствующие ресурсные резервы, в том числе резервы горюче-смазочных материалов, средств обработки дорожного покрытия для оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, решение о создании при Министерстве чрезвычайных ситуаций Оперативного штаба было принято на заседании Кабинета министров 17 декабря. В состав штаба вошли руководители (на уровне заместителя министра) МЧС, Минобороны, Мининфраструктуры, МВД, Минсоцполитики, Минздрава.

Контактные телефоны штаба при МЧС - 247-30-02, 247-32-11, кроме того есть телефон в Доме Правительства - 256-60-90, 256-67-70.