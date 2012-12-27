Анонс на 28 декабря

* Состоится открытие праздничной новогодней елки. Программа будет проходить на пяти площадках Украинского дома. Также в программе детский спектакль «Зимние мелодии волшебной шкатулки». В открытии примут участие: Александр Попов, глава КГГА; Валентина Довженко, советник Премьер-министра Украины; Оксана Гриценко, директор Украинского дома; Валентин Мельник, председатель Киевского городского совета профсоюзов.

* Круглый стол на тему: «Новогодние праздники без вреда для здоровья». Участники: Анатолий Вершигора, главный специалист по медицине неотложных состояний ГУЗ КГГА, Александр Косяков, главный специалист по ортопедии и травматологии ГУЗ КГГА; Леонид Кушнир, главный специалист по кардиологии ГУЗ КГГА; Отто Стойка, главный врач Киевского городского центра здоровья, Александр Шипунов , зав.наркологическим отделением наркологической клиники «Социотерапия», Игорь Червак, главный специалист по гастроэнтерологии ГУЗ КГГА.

* Состоится благотворительный вечер «HANDMADE» сувениров воспитанников детских домов. Организаторы: Fairmont Grand Hotel Kyiv и Фонд «Волонтеров Украины». Ведущий вечера: Дмитрий Оськин. На праздник приглашены Даша Малахова, Kishe, Ольга Юнакова, Вадим Красноокий, Наталья Гордиенко, Наталья Валевская, GODO, Ника Коверина, Рената Штифель, Иван Ганзера, группа Emotion и многие другие. В программе: благотворительный аукцион в поддержку творчества детей-сирот, на котором будут представлены 20 уникальных лотов изготовленных собственноручно воспитанниками детских домов; эксклюзивный лот от партнеру фестиваля «Навстречу мечте» - цветочного кутюрье «LoraSen»; рождественская ярмарка «HANDMADE» сувениров; праздничный концерт от украинских звезд и детских коллективов.

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