ТОП-10 (27 декабря)

Транзит нефти через территорию Украины сократился на 19%

Украина увеличила потребление угля

Кабмин сократил финансирование строительства метро в Киеве

Большинство украинцев поддерживают курс на ЕС, сторонников восточного вектора все меньше

Минфин США пообещал отсрочить дефолт на два месяца

Кабмин разрешил «Энергоатому» до конца года выпустить облигационный заем на 1,7 млрд грн

Азаров: "Для нашей экономики жизненно важно" договориться с Таможенным союзом

Госрегистрация прав на недвижимость с 1 января будет проводиться по принципу «единого окна»

Украина в 2013 году сможет обойтись без кредита МВФ, заявил Азаров

Всеобщее декларирование доходов может быть введено в 2014 году

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Транзит нефти через территорию Украины сократился на 19%

Транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-ноябре 2012 года сократился до 13,246 млн тонн, что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в ноябре транзит нефти в эти европейские страны уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,75% - до 1,275 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, тариф на транзит нефти из Российской Федерации через Украину по нефтепроводу «Дружба» в страны Европейского Союза с 1 января 2013 года увеличится на 8,4% - до 8,35 евро за тонну с 7,7 евро за тонну.

В 2011 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась по сравнению с 2010 годом на 11,6% - до 27,536 млн тонн. При этом транзит в страны Европы в 2011 году упал до 17,771 млн тонн, что на 11,8% меньше, чем за 2010 год.

Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

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Украина увеличила потребление угля

Потребление угля в Украине за 11 месяцев 2012 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 7,2% - до 56,152 млн тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, потребление угля теплоэлектростанциями (ТЭЦ) за 11 месяцев текущего года увеличилось на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 29,646 млн тонн.

Потребление угля теплоэлектростанциями в ноябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 1,9% - до 2,647 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2012 года увеличили добычу угля на 5% - до 78,461 млн тонн с 74,742 млн тонн за аналогичный период 2011 года.

В середине октября текущего года министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявлял о снижении потребления страной российского газа на 15% и экономии 1,8 млрд долл. за счет перевода почти всех ТЭЦ на уголь.

Президент Украины Виктор Янукович в мае 2012 года заявлял, что объем добычи угля в Украине в текущем году должен вырасти до 85 млн тонн.

В последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и частичному замещению газа отечественным углем.

26 декабря 2012 года «Нафтогаз Украины» подписал с Государственным банком развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) соглашение о привлечении кредита под государственные гарантии на общую сумму 3,656 млрд долларов США, направляемого на программу замещения природного газа украинским углем.

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Кабмин сократил финансирование строительства метро в Киеве

Кабинет министров Украины в рамках перераспределения бюджетных ассигнований сократил финансирование программы строительства метро к столичным районам Теремки и Троещина на 220 млн грн, одновременно направив эту сумму в бюджет Киева в качестве дотации выравнивания финансовой обеспеченности.

Об этом сказано в постановлении Кабинета министров №1185 от 19 декабря, опубликованном в газета «Урядовий кур’єр».

Этим же постановлением внесены изменения в другие постановления Кабмина, а Министерству финансов предписано внести соответствующие изменения в роспись государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов в эфире телеканала «Киев» заявил, что, несмтря на сложности, связанные с формированием городского бюджета, строительство станции метро «Теремки» не будут останавливать и сдадут объект своевременно – к маю 2013 года.

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Большинство украинцев поддерживают курс на ЕС, сторонников восточного вектора все меньше

52% украинцев поддерживают присоединение Украины к Европейскому Союзу, не поддерживают – 34%, еще 14% – не определились. Вместе с тем 41% опрошенных поддерживают образование единого государства в составе Украины, России, Беларуси. Не поддерживают – 44%. Еще 15% - не определились.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 25 сентября – 5 октября 2012 года.

Социологи отмечают, что на протяжении 2012 года количество сторонников евроинтеграции является стабильным. Это несколько меньше, чем в 2010-2011 году, однако больше, чем в 2009 году. Несмотря на это, количество «твердых» сторонников евроинтеграции растет ежегодно: если в 2010-2011 году однозначно поддерживали вступление Украины в ЕС около четверти украинцев, то в 2012 году – по меньшей мере, треть.

Наибольшими сторонниками вступления Украины до ЕС является молодежь – почти две трети опрошенных в возрасте 18-29 лет поддерживают инициативу, а не поддерживают лишь четверть. Наиболее пессимистично относятся к инициативе старшие люди – 38% поддерживают и 43% не поддерживают.

Среди наибольших сторонников евроинтеграции жители Запада (77%), несколько меньше Центра (64%), Севера (54%) и Востока (51%). В то же время около половины опрошенных на Юге и Донбассе не поддерживают инициативу.

Вместе с тем 41% опрошенных поддерживают образование единого государства в составе Украины, России, Беларуси. Не поддерживают – 44%. Еще 15% - не определились.

Если в 2010-2011 году количество сторонников общего государства стабильно превышало количество противников, то уже в 2012 году наблюдаются обратные тенденции.

Образования общего государства с Россией более всего поддерживают старшие люди (53%), менее всего – молодежь (32%), больше в городах, чем в селах. Стабильно наибольшую поддержку инициатива имеет на Юге (64%), Донбассе (57%) и на Востоке (54%) страны. В то же время более половины жителей Центральной и Северной Украины и более 80% жителей Западной не поддерживают образование единого государства в составе Украины, России и Беларуси.

Интересно, что по меньшей мере четверть опрошенных, которые поддерживают образование единого государства с Россией и Беларусью, одновременно поддерживают и присоединение Украины к ЕС.

Учитывая такие особенности ответов, респондентам был задан прямой вопрос. Следовательно, по мнению опрошенных, для Украины подписание Соглашения о Зоне свободной торговли с Евросоюзом выгоднее (40%), чем вступление в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном (37%). 23% – не смогли определиться.

На протяжении последнего года количество сторонников подписания Соглашения о Зоне свободной торговли с Евросоюзом почти не изменилось, в то же время незначительно выросло количество тех, которые считают Таможенный союз более выгодным для страны, - с 34 до 37%.

В результате, Запад, Север и Центр Украины больше поддерживают Соглашение с Евросоюзом. Донбасс, Юг и Восток – вступление в Таможенный союз. Также на Востоке относительно больше неопределившихся по данному вопросу. Молодежь, люди с высшим образованием традиционно больше поддерживают подписание Соглашения о ЗСТ с Евросоюзом, старшие – вступление в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном.

*** Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опроснику (face to face). Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений близких к 50% погрешность составляет не более 2,2%, для значений близких к 30% - не более 2%, для значений близких к 10% - не более 1,3%, для значений близких к 5% - не более 1%

Распределение областей:

Запад: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая;

Центр: Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская;

Север: г. Киев, Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская;

Юг: АР Крым, Одесская, Херсонская, Николаевская, г. Севастополь;

Восток: Днепропетровская, Запорожская, Харьковская;

Донбасс: Донецкая, Луганская.

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Минфин США пообещал отсрочить дефолт на два месяца

Минфин США пообещал принять экстренные меры для предотвращения дефолта, грозящего стране из-за того, что 31 декабря 2012 года Соединенные Штаты достигнут потолка госдолга.

Об этом говорится в письме министра финансов Тимоти Гайтнера, направленном 26 декабря лидерам Конгресса США, по информации Associated Press сообщает Lenta.ru.

Экстренные меры, к которым в ближайшие дни намерен прибегнуть Минфин, позволят сэкономить около 200 миллионов долларов и, таким образом, обеспечат правительству еще два месяца для того, чтобы договориться с законодателями о повышении потолка госдолга.

Предыдущий раз потолок госдолга США повышали в августе 2011 года после длительных переговоров между администрацией президента Обамы и лидерами республиканской фракции в Конгрессе, в ходе которых обе стороны не желали идти на уступки. Хотя в самый последний момент сторонам все же удалось договориться, затянувшиеся переговоры привели к росту ставок по облигациям, и бюджет США потерял 1,3 миллиарда долларов.

В настоящее время потолок госдолга США составляет 16,394 триллиона долларов, а госдолг страны еще в начале сентября достиг рекордных 16,015 триллиона долларов.

Администрация Обамы и республиканцы в настоящий момент ведут сложные переговоры в попытке избежать "фискального обрыва" - одновременного прекращения действия налоговых льгот и сокращения госрасходов в начале 2013 года. Предполагается, что в рамках пакета законопроектов, направленных на предотвращение "фискального обрыва", будет принято и решение о повышении потолка госдолга. Однако пока переговоры администрации Обамы с лидерами республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США результата не принесли.

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Кабмин разрешил «Энергоатому» до конца года выпустить облигационный заем на 1,7 млрд грн

Кабинет министров разрешил оператору всех действующих атомных станций Украины компании «Энергоатом» до конца 2012 года выпустить процентные облигации на 1,7 млрд грн

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1062 от 26 декабря 2012 года.

Согласно документу, компания выпустит именные процентные облигации на десятилетний срок по ставке не выше 18% годовых.

Привлекаемые средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и пополнение оборотных средств «Энергоатома».

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Азаров: "Для нашей экономики жизненно важно" договориться с Таможенным союзом

Премьер-министр Николай Азаров уверен, что если Украина не сможет договориться с Таможенным союзом о сотрудничестве, то потеряет огромный рынок экспорта своей продукции.

Об этом он заявил сегодня в интервью украинским телеканалам.

“Вчера у меня был разговор с Дмитрием Медведевым по для нас очень больному вопросу доступа на рынок России нашей трубной продукции. Мы провели переговоры и вот в конце разговора Дмитрий Анатольевич мне говорит, что “вам надо поработать с моими казахстанскими и белорусскими коллегами для того, чтоб то, о чем мы с вами договорились, было и ими поддержано, потому что у них есть свое право голоса при принятии решений в таможенном совете. Мы то вас поддерживаем, Казахстан и Беларусь - договаривайтесь с ними сами”,- сказал Н.Азаров.

Он отметил, что этот пример говорит о том, что с Россией, Беларусью и Казахстаном в экономической сфере можно вести переговоры только с точки зрения их участия в ТС. Глава правительства еще раз напомнил, что на страны ТС приходится 60 млрд долларов украинского экспорта, а на Европейский Союз - около 40 млрд долл. По его словам, в страны ТС поставляются те товары, которые Украина не может продать на других рынках: продукция машиностроения, трубы ит.д.

“То есть, для нашей экономики жизненно важно договориться и взаимодействовать со странами Таможенного союза. Здесь нет абсолютно никакой политики. Раз для нас это жизненно важно, значит и Президент, и правительство стремятся договориться с нашими партнерами. И когда на этом начинаются политические спекуляции и противопоставления: вот вы хотите в Таможенный союз и не хотите в Европейский Союз, то ничего доброго это не несет для нашей страны прежде всего. Я всегда выступал против таких противопоставлений”,- подчеркнул Н.Азаров.

Он отметил, что в сотрудничестве и с ТС, и с Евросоюзом Украина считает приоритетом свои экономические интересы.

“И если мы их сумеем защитить - Украина будет развиваться, если не сумеем защитить, не найдем форм взаимодействия с Таможенным союзом, значит мы потеряем колоссальный рынок, который очень трудно восполнить где-либо еще в условиях жесточайшей конкуренцией на мировых рынках”, - отметил Н.Азаров.

При этом премьер подчеркнул, что какие-либо соглашения с ТС будут подписываться только после того, как будут найдены согласованное решение о сотрудничестве с этой организацией.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина "постепенно будет присоединяться к правилам Таможенного союза".

На 18 декабря был запланирован рабочий визит Президента в Москву для проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и подписания документов, однако визит перенесли.

В связи с этим пресс-служба В.Януковича отметила, что «темами встречи президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности - выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана. Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита».

20 декабря Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Москве, что речь о вступлении Украины в Таможенный союз не идет.

10 декабря Совет иностранных дел ЕС принял заключения относительно ситуации в Украине, в которых заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Украиной на саммите “Восточного партнерства” в ноябре 2013 года при условии осуществления Украиной реформ избирательного законодательства, продолжения судебной реформы, осуществления конституционной реформы, конкретных шагов в сфере борьбы с коррупцией, улучшения ситуации в сфере управления государственными финансами.

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Госрегистрация прав на недвижимость с 1 января будет проводиться по принципу «единого окна»

С 1 января 2013 года в Украине государственная регистрация вещевых прав на недвижимое имущество (земельные участки, жилые дома, квартиры, здания, сооружения и т.п.) будет проводиться по упрощенной процедуре по принципу «единого окна».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, государственную регистрацию будут проводить государственные регистраторы прав на недвижимое имущество и нотариусы. По состоянию на сегодняшний день в Украине образовано 583 органа государственной регистрации прав, в которых работает 2646 государственных регистраторов. Количество государственных и частных нотариусов сегодня составляет 6835 чел.

Так, органами государственной регистрации прав будет осуществляться «первичная» регистрация вещевых прав на недвижимое имущество (нововыстроенных домов, квартир в новостройках или новосформированных земельных участков), а также всех прав на недвижимое имущество, которые возникли до 1 января 2013 года. Орган государственной регистрации прав по местонахождению недвижимого имущества будет регистрировать соответствующие права и выдавать свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество. Сроки регистрации не будут превышать четырнадцати рабочих дней с момента представления соответствующего заявления. (Право собственности на земельный участок будет осуществляться после государственной регистрации этого земельного участка в Государственном земельном кадастре.)

На сайте Государственной регистрационной службы (www.drsu.gov.ua/show/9839) размещен специальный Справочник для пользователей регистрационными услугами, в котором даются адреса органов государственной регистрации прав, даются разъяснения, какие вещевые права на недвижимое имущество, их обременения подлежат государственной регистрации, о сроках проведения государственной регистрации прав, документов, необходимых для проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и т.п.

Нотариусами будет регистрироваться переход права собственности на недвижимое имущество, то есть будет осуществляться «вторичная» государственная регистрация недвижимости. При заверении договоров купли-продажи, мены, дарения недвижимого имущества и земельных участков, обретения права собственности на унаследованную недвижимость и т.п. нотариус будет осуществлять одновременно процедуру государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество в Государственном реестре вещевых прав на недвижимое имущество. Сведения в Реестру нотариус будет вносить практически «день в день». Будет обеспечено функционирование этой процедуры по принципу «единого окна», когда нотариус лично будет осуществлять государственную регистрацию и выдавать выписки из Реестра.

Плата за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и их обременения установлена в виде государственной пошлины, которая будет одинаковой на всей территории Украины.

Так, за проведение государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество государственная пошлина будет взиматься в размере 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (что составляет 119 гривен), а за государственную регистрацию других вещевых прав на недвижимое имущество и обременений прав на недвижимые вещи - 3 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 51 гривня.

Права на недвижимое имущество, возникшие и зарегистрированные в установленном порядке до 2013 года, будут признаваться действительными и с 1 января 2013 года. Законодательство не предусматривает обязанности обращаться за их «перерегистрацией» в Государственном реестре вещевых прав на недвижимое имущество.

В случае обращения по желанию лица за проведением такой перерегистрации государственная пошлина не взимается.

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Украина в 2013 году сможет обойтись без кредита МВФ, заявил Азаров

Украина в 2013 году сможет обойтись без кредита Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью украинским телеканалам.

“Украина два года уже обходится без кредитов МВФ и, разумеется, обойдется и в следующем году без них”, - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что правительство настроено на сотрудничество с МВФ и на поиск приемлемых компромиссов.

Вместе с тем Н.Азаров отметил, что Украина хотела бы получать кредитные ресурсы МВФ. “И использовать их для решения задач нашего развития, хотя преимущественно МВФ направляет свои ресурсы на поддержание валютной устойчивости”, - отметил Н.Азаров.

Однако глава правительства подчеркнул, что те антикризисные меры, которые МВФ предлагал ряду стран, в том числе европейских, показали свою неэффективность и привели к стагнации экономик этих стран.

“Я не теряю надежды, что нам удастся договориться. Ресурсы находятся не только в МВФ. У нас как-то принято думать, что без МВФ нет других возможностей. На самом деле, ресурсов достаточно в мире, и мы сейчас активно работаем над их привлечением в экономику Украины на выгодных для нас условиях”, - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января 2013 г. Первоначально визит планировался на начало декабря, однако был отложен.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

7 декабря Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Вслед за ним суверенные рейтинги были понижены рейтинговым агентством Moody’s. Затем были снижены рейтинги Киева, Харькова, Ивано-Франковска, Днепропетровска и Крыма, а также ряда предприятий, в том числе холдинга «Метинвест», горнорудной компании Ferrexpo, 11 украинских банков и одной лизинговой компании. Кроме того, был снижен рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.

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Всеобщее декларирование доходов может быть введено в 2014 году

Практика всеобщего декларирования доходов может быть введена уже в 2014 году, когда профильные службы досконально изучат лучший мировой опыт в этой сфере. Об этом в интервью журналу «Эксперт» заявил министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Инициатива по внедрению всеобщего декларирования заложена в концепцию развития налоговой службы на пять лет, разработку которой мы заканчиваем. Однако в этой ситуации нельзя спешить. Законопроект в этой сфере будет вынесен на широкое обсуждение, чтобы каждый мог выразить свое мнение», – сказал А.Клименко.

По его словам, сейчас налоговики изучают предложения совместно с консалтинговой компанией PwC. «Мы детально изучаем международный опыт, чтобы перенять лучшие практики и избежать ошибок, выработать свой национальный вариант в соответствии с украинскими реалиями… Думаю, 2013 год станет годом, когда эти инициативы будут приняты, а в 2014-м начнем их внедрение», – отметил министр.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года Государственная налоговая служба Украины начинает кампанию по декларированию доходов и внедряет услугу подачи декларации в электронном виде. В октябре ГНСУ заявила, что готова к введению в Украине системы всеобщего декларирования доходов, однако окончательное решение об этом должны принимать законодатели. На 1 июля 2012 года в органы ГНСУ декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, подали 624,6 тыс. граждан Украины. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн.

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