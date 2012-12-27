Азаров прокомментировал некоторые кадровые назначения в правительстве

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что должность первого вице-премьер-министра позволит Сергею Арбузову получить широкий опыт в правительстве.

Об этом Н.Азаров заявил сегодня в интервью украинским телеканалам.

“Рано или поздно я же уйду с поста премьер-министра, и совершенно очевидно, что в составе правительства должны быть готовые люди заменить премьер-министра. Должность первого вице-премьер-министра - это очень серьезная должность, которая должна, будем говорить, во многом помогать премьер-министру в принятии решений, в реализации этих решений, и на этой должности я сам работал”, - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что знаком с особенностями работы первого вице-премьера и эта должность позволяет приобрести очень широкий опыт. По словам главы правительства, в сферу деятельности первого вице-премьера входит громадное количество вопросов деятельности правительства.

“И работая на этом посту, действительно, если ты хочешь – значит, ты растешь, если ты не хочешь – значит, ты уходишь в никуда. Так что с этого поста можно или вверх, или вниз идти. Я абсолютно нормально отношусь к тому, что Сергей Геннадьевич Арбузов — первый вице-премьер-министр, и плох тот первый вице-премьер-министр, который не хочет стать премьер-министром”, - отметил Н.Азаров.

В связи с этим он подчеркнул, что готов со своей стороны делать все, чтобы у С.Арбузова все получалось в работе на своем посту.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Виктор Янукович утвердил новый состав Кабинета министров во главе с премьером Н.Азаровым и назначил бывшего главу Национального банка Украины С.Арбузова первым вице-премьером.

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Королевская имеет все возможности реализовать масштабные задачи, о которых она заявляла перед выборами - Азаров

У министра социальной политики Натальи Королевской есть все возможности реализовать масштабные задачи, о которых она заявляла во время парламентской предвыборной кампании, заявил Николай Азаров.

“У нее сейчас есть все возможности реализовывать те масштабные задачи, о которых она говорила на выборах. У нее это первый опыт работы в правительстве, поэтому я надеюсь, что она всю свою энергию направит на реализацию такой сложной задачи, как социальная защита наших людей”, - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что перед Н.Королевской такие задачи поставлены. По словам главы правительства, и до назначения, и после назначения Н.Королевской министром соцполитики он провел с ней несколько встреч.

“Насколько она с ними справится - будет видно, в любом случае, никто поблажек делать не собирается, она об этом знает прекрасно. Спрос к ней будет, как и к другим членам правительства. Я ей посоветовал провести несколько встреч и детально побеседовать с Сергеем Леонидовичем Тигипко, потому что он, на мой взгляд, очень серьезно работал в должности министра социальной политики”, - отметил Н.Азаров.

Также он сообщил, что посоветовал Н.Королевской внимательно отнестись к тем наработкам, которые проводились в Министерстве социальной политики. Глава правительства считает необходимым особое внимание уделить роли социальных инспекторов.

“Мы эту новацию внедрили в начале этого года, хотя многие нам говорили, что это какая-то предвыборная цель. Это далеко не предвыборная цель, это, наоборот, создание современной европейской системы, когда социальный инспектор должен реально знать ситуацию в каждой семье, которой он занимается, и чтобы мы очень хорошо знали эту ситуацию и помогали тем, кто в этом нуждается. Поскольку средств всегда не хватает, то их надо целевым образом направить туда, где они сыграют свою серьезную роль”, - подчеркнул Н.Азаров.

При этом он добавил, что за два года работу социальных инспекторов необходимо вывести на современный уровень.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор Янукович назначил лидера партии «Украина – Вперед!» Н.Королевскую министром социальной политики Украины.

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Азаров сожалеет, что Тигипко перешел работать в Верховную Раду, а не остался в правительстве

Николай Азаров сожалеет, что бывший вице-премьер-министр, заместитель председателя фракции Партии регионов Сергей Тигипко перешел работать в Верховную Раду.

“У меня было сожаление, когда Сергей Леонидович сказал мне о том, что он все-таки планирует работать в Верховной Раде. Я рассчитывал, что он продолжит свою деятельность в роли вице-премьера или министра социальной политики, но поскольку мы приняли решение не совмещать (должность вице-премьера с должностью министра - УНИАН), то в роли вице-премьера”, - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что С.Тигипко работал «очень инициативно, много было реальных идей, хотя были и недоработки, безусловно, которые сейчас проявляются». При этом Н.Азаров не сказал, о чем именно идет речь, подчеркнув, что в работе любого члена правительства есть и определенные позитивы, есть и ошибки или недочеты.

“Но в целом я считаю, что его работа на посту вице-премьер-министра была очень полезна”, - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, С.Тигипко был избран народным депутатом Украины по списку Партии регионов на парламентских выборах 28 октября 2012 года.