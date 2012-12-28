Кабмин создал департамент по вопросам ассоциации и интеграции в ЕС
10:45, 28 декабря 2012Разное
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Кабинет министров сформировал департамент по вопросам ассоциации и интеграции в Евросоюз в структуре Секретариата Кабмина.
Об этом сказано в постановлении правительства, размещенном на его официальном сайте.
Как сказано в сообщении, одновременно Кабмин ликвидировал департамент европейской интеграции, созданный в 2010 году.
На сегодняшний день в структуре Секретариата Кабмина работает 9 департаментов и 6 профильных управлений. Положение о Секретариата Кабмина было утверждено в августе 2009 года.
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