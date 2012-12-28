Посол Украины при ЕС: 2013 год станет решающим для двусторонних отношений

Брюссель. Посол Украины при ЕС Константин Елисеев считает, что 2013 год станет решающим для двусторонних отношений.

Об этом он заявил в интервью проекта «УНАН-Новости ЕС».

«2013 год станет, без преувеличения, решающим годом для евроинтеграционного курса Украины», - сказал посол.

«Не каждый год у нас был шанс подписать Соглашение об ассоциации. Как бывший руководитель переговорной команды, скажу, что в 2013 году - вполне реально это сделать. В следующем году Украина оказывается на ближайшем расстоянии к подписанию этого судьбоносного документа», - объяснил К.Елисеев.

Он также выразил убеждение в том, что Украина не должна упустить этот шанс, поскольку, по его словам, этого ожидают и граждане Украины, и все политики, дипломаты и эксперты, потратившие много лет своей работы на подготовку Соглашения об ассоциации.

«А таких людей довольно много – только 5 министров иностранных дел Украины внесли свой вклад в подготовку Соглашения. Этот тот документ, который, на мой взгляд, может консолидировать украинское общество и украинский политикум, и позволит стимулировать процесс реформ», - сказал украинский посол.

Он также напомнил, что Украина и ЕС идут к подписанию нового соглашения – Соглашения об ассоциации – с 2005 года.

«В 2005 году, именно здесь в Миссии при ЕС, был выработан набор аргументов как политико-юридических, так и практических, исходя из содержания действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), и была начата работа по убеждению наших партнеров по ЕС в том, что действующее СПС устарело и требует замены на новый, более прогрессивный документ. С этого начался процесс подготовки Соглашения об ассоциации», - сказал К.Елисеев.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре в 2011 году, а 30 марта этого года – парафировали его.

10 декабря этого года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания соглашения об ассоциации с Украиной к Вильнюсскому саммиту «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года при условии прогресса со стороны Украины в сфере реформ избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в том числе – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

Сейчас Соглашение об ассоциации находится в стадии перевода и технической подготовки к подписанию.