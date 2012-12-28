ЕС одобрил для себя стратегическое решение о подписании cоглашения с Украиной - Елисеев

Брюссель. Посол Украины при ЕС Константин Елисеев заявляет, что Европейский Союз одобрил для себя стратегическое решение о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом он сказал в интервью проекта "УНИАН - Новости ЕС», комментируя одобренные две недели назад заключения Совета иностранных дел ЕС и Европарламента.

«Ключевым в решениях Совета ЕС по иностранным делам и Европарламента я бы назвал, наконец, после длительных дискуссий и колебаний, государства-члены ЕС и европейский истеблишмент одобрили для себя стратегическое решение о подписании Соглашения об ассоциации. Вопрос, подписывать или не подписывать Соглашение с Украиной, уже не стоит - стратегическое решение принято. Закреплены даже конкретные временные рамки - не позднее Третьего саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года», - сказал Елисеев.

Посол подчеркнул, что такое решение стало следствием и активной работы украинской дипломатии, и геополитических процессов, происходящих вокруг Украины и в Европе в целом, а также результатом положительных достижений в реформах в Украине, в том числе, принятие Уголовного процессуального кодекса, законов об адвокатуре, о биометрических паспортах и законодательных актов в сфере энергетики.

Посол также отметил работу Польши, Литвы и Словакии со странами, так называемыми «скептиками» по Украине, хотя и высказался против разделения стран-членов ЕС на друзей и оппонентов.

«Вообще, я против попыток делить страны ЕС на друзей и оппонентов. Даже последнее решение Совета ЕС по иностранным делам по Украине было одобрено консенсусом. Это означает, что все без исключения государства-члены ЕС поддержали важность сотрудничества с Украиной. Действительно, есть определенная разница в позициях», - сказал Елисеев.

По его словам, разница заключается в вопросе времени подписания Соглашения об ассоциации. Так, часть стран выступают за его подписание сразу, как только технически соглашение будет готово к этому, другие страны считают, что сначала Украина должна продемонстрировать весомый прогресс в решении проблем, и только затем - заключать Соглашение.

«Но необходимость заключения Соглашения не ставится под сомнение», - подчеркнул украинский посол.

Он также выразил убеждение в том, что при принятии решения министрами и депутатами превалировало стратегическое видение роли и места Украины в «геополитических раскладах».

«Украина - это ключ к распространению демократических стандартов на пространстве бывшего СССР. Это пример, на который потом смогут равняться другие», - сказал Елисеев.

«Все понимают, что без заключения Соглашения об ассоциации Украина будет, как флюгер, колебаться между так называемым геополитическим выбором - Восток или Запад. И наоборот, заключение Соглашения позволит прекратить любые спекуляции на тему, куда движется Украина. Уже даже стало аксиомой то, что подписание Соглашения станет для Украины точкой геополитического невозвращения и инструментом модернизации государства», - добавил он.

Посол также обратил особое внимание на тот факт, что страны-члены ЕС поддержали не только подписание Соглашения, но и начало его временного применения сразу после подписания.

«Само по себе подписание еще требует ратификации, а вот решение о временном применении положений Соглашения поможет нам, не теряя времени, не дожидаясь длительной процедуры его ратификации всеми странами-членами ЕС, начать реализацию документа, в первую очередь в части создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли», - сказал Елисеев.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС завершили переговоры по соглашению об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта этого года - парафировали его.

10 декабря этого года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания соглашения об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года при условии прогресса со стороны Украины в сфере реформ избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в том числе - в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

В настоящее время соглашение об ассоциации находится на стадии перевода и технической подготовки к подписанию.