Президент Украины Виктор Янукович определил полномочия министра Кабинета министров Украины.

Соответствующий указ от 28 декабря 2012 года размещен на сайте главы государства.

Согласно документу, министр Кабинета министров Украины будет возглавлять Секретариат Кабинета министров.

Министр, в соответствии с возложенными на него задачами: принимает меры по обеспечению Секретариатом подготовки для рассмотрения Кабмином проектов нормативно-правовых актов, других документов, контроля за выполнением законов Украины, актов и поручений Президента Украины, актов Кабинета министров, поручений премьер-министра; организует работу Секретариата, подает для одобрения премьер-министру проект повестки дня заседания Кабмина.

Также министр Кабинета министров лично подает премьеру на подпись принятые правительством акты и для визирования - одобренные проекты законов Украины, актов и поручений Президента Украины, а также копии принятых Верховной Радой Украины законов, которые поступили на подпись Президенту Украины и направлены в Кабинет министров Украины для изучения и визирования, проекты предложений Кабинета министров относительно применения к таким законам Президентом права вето, докладывает о выполнении личных поручений премьер-министра Украины, подает на рассмотрение Кабинета министров Украины предложения по вопросам, относящимся к его компетенции.

Министр вносит на рассмотрение Кабинета министров планы организации подготовки проектов актов, необходимых для обеспечения реализации законов и организации выполнения указов Президента Украины, и подает предложения по другим вопросам, относящимся к его компетенции.

К полномочиям министра также отнесено информирование правительства о результатах мониторинга выполнения решений Кабинета министров, планов организации подготовки проектов актов, необходимых для обеспечения реализации законов Украины и организации выполнения указов Президента Украины, а также поручений Президента Украины, премьер-министра Украины и т.п.

Вносит премьеру предложения относительно назначения на должности первого заместителя и заместителей министра; вносит Кабинету министров представления относительно утверждения структуры и предельной численности работников Секретариата; утверждает в пределах утвержденной структуры и предельной численности работников Секретариата численность работников структурных подразделений Секретариата, в том числе по представлению первого вице-премьер-министра Украины и вице-премьер-министров Украины - работников патронатных служб первого вице-премьер-министра и вице-премьер-министров. Кроме того, министр Кабмина назначает на должности и освобождает от должностей в установленном законодательством порядке по представлению руководителя Аппарата премьер-министра Украины работников Аппарата, по представлению первого вице-премьер-министра Украины и вице-премьер-министров Украины - руководителей и работников патронатных служб первого вице-премьер-министра Украины и вице-премьер-министров Украины, а также других государственных служащих и работников Секретариата (кроме руководителя Аппарата премьер-министра Украины).

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины В.Янукович назначил Елену Лукаш на должность министра Кабинета министров.